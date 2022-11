La mesa del Parlament aplica la sanció mínima a Dalmases: amonestació i 600 euros de multa

La mesa del Parlament ha decidit sancionar el diputat de Juntsamb una amonestació pública i una multa deper haver vulnerat el codi de conducta del Parlament quanla subdirectora del FAQS en el marc d'una entrevista a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, tal comi Eldiario.es. Així ho ha decidit l'òrgan rector de la cambra catalana, reunit aquest matí, després que la setmana passada la comissió de l'estatut dels Diputats determinés que l'exvicepresident de Junts havia comès una infracció "lleu" amb aquesta actitud. La norma parlamentària estableix que les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestació pública i també amb multes d'un. Finalment, la mesa ha decidit aplicar la multa més baixa a la mà dreta de Borràs.La intimidació de Dalmases a la periodista del programa de TV3 es va produir el mes de juliol. En aquell moment PSC, ERC, CUP i comuns van demanar a Borràs, com a presidenta del Parlament, que prengués mesures, i aquesta ho va derivar a la comissió de l'Estatut dels Diputats, presidida per Cuevillas, que no la va activar. Ara fa unes setmanesva publicar l'informe intern de Junts que certifica els fets, i la pressió sobre Dalmases va acabar forçant la seva dimissió en els càrrecs orgànics i també la convocatòria de la comissió al Parlament, que finalment va determinar que Dalmases havia comès una infracció lleu i va deixar en mans de la mesa la decisió final sobre la sanció.L'informe de la comissió de l'Estatut dels Diputats, que no va rebre el suport de Junts, no proposava com sancionar Dalmases, ja que és una competència de la mesa. Tot i això el text sí que considerava que Dalmases havia dut a terme "un acte d'intimidació" i que va vulnerar els articlesque estableixen que els diputats han de tenir una actitud "escrupolosa i exemplar" i una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans. També assenyala que els representants de la cambra catalana han d'utilitzar un "llenguatge adequat" i un sistema de relació "fonamentat en la interacció constructiva, cordial i dialogant".Després d'aquesta decisió de la mesa, ara el diputat, que actualment es troba de baixa, podria demanar a la mesa del Parlament, mitjançant un escrit motivat, la, a través d'una sol·licitud de reconsideració, que hauria de formular en el termini dea comptar des de la notificació de la sanció. Si així ho fes, la mesa l'haurà de resoldre en el termini de quinze dies, i fins llavors, la sanció no serà ferma.

