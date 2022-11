Sorpresa de Luis Enrique pel Mundial de Qatar: es fa streamer i farà contingut entre els partits

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

z, seleccionador de l'equip de futbol masculí d'España, ha anunciat aquest dilluns a la nit que "es torna streamer" i relatarà, a través dels seus directes, tota l'actualitat de la selecció espanyola des del Mundial de Qatar. L'entrenador ha sorprès tota la comunitat de Twitch -i a tots els aficionats del combinat nacional espanyol- en prendre aquesta decisió, que ha argumentat que és per crear "un pont directe" amb els aficionats."Hola a tots. Streamers del món, aparteu-vos que vinc d'una tirada i sense frens. Estic aquí per a anunciar-vos que em faig streamer. [...] La meva intenció és stremejar durant el temps que passem a Qatar.". En un missatge molt curt, Luis Enrique feia la seva posada en escena i sorprenia a tota la comunitat. Molts creadors de contingut, com, han reaccionat de manera molt positiva a l'aterratge del seleccionador a Twitch.La selecció espanyola ja està preparada per viatjar a Qatar pel torneig que comença aquest diumenge. Aquesta és la llista completa de jugadors seleccionats:Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford).

· Defenses: Dani Carvajal (Reial Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Futbol Club Barcelona), Hugo Guillamón (València), Pau Torres (Vila-real), Aymeric Laporte (Manchester City FC), Jordi Alba (Futbol Club Barcelona) i José Gayà (València).

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Sergio Busquets (Futbol Club Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Gavi (Futbol Club Barcelona), Carlos Soler (València), Marcos Llorente (Atlètic de Madrid), Pedri González (Futbol Club Barcelona), Koke Resurrección (Atlètic de Madrid).Ferran Torres (Futbol Club Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremi Pino (Vila-real), Álvaro Morata (Atlètic de Madrid), Marco Asensio (Reial Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Leipzig) i Ansu Fati (Futbol Club Barcelona).

