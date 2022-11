Sindicats i Educació, sense acord per programar la reversió de retallades

La reunió de la Mesa sectorial entre elsha acabataquest dilluns. La trobada estava fixada en el marc de lessobre els punts que els van portar a les vagues del curs passat i que el dia d'avui encara no s'han concretat.Segons ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió, elara com araja per al curs vinentalguna de lesque reclamen els sindicats. Paral·lelament, el, la qual ha estat rebutjada, i recorda que no pot reflectir “tots els temes amb impacte econòmic” de cara a l’any vinent.D'altra banda, Segura ha afirmat que laavançada pera l'ACN sobre lad'alumnes per docent del sistema públic -que baixarà de 10 amb l'entrada dels 3.566 professionals al gener- és una. En aquest sentit, ha al·legat que això no es tradueix en baixar la ràtio per aula i ha defensat queLes dues parts s'han reunit a les 10.30 h del matí i han mantingut la trobada fins a aixecar la sessió, cap a les dues del migdia. A la Mesa hi han assistit representants de tots els sindicats educatius, és a dir,. En paral·lel, a les portes del Departament s'hi han concentrat diversos delegats sindicals.Segura ha lamentat després de la reunió que lai que es continuïn mantenint en la postura “de no situar res” pels pròxims comptes. Per això ha criticat que mesures com el retorn de l’horari d’abans de les retallades, o la reducció de ràtio, es presentin com a noves, recordant que es tracta de temes englobats “dins dels pressupostos actuals, i no pas dels futurs que s’estan negociant”.Per això, els sindicats han insistit que si es vol “augmentar el pressupost i caminar cap al 6%” no té sentit mantenir-se en una postura “immobilista”. “No hem pactat ni signat res. Hi haurà una altra Mesa el 14 de desembre, i”, ha reblat la portaveu d'USTEC.Per part del, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha considerat que s’ha fet un avançament important per la seva part, amb una “” que ha estat rebutjada pels sindicats. Collell ha concretat que s’ha posat sobre la taula la possibilitat dede cara al 2024 – rebaixant en un any la proposta inicial – juntament amb la reducció de les dues hores lectives al professorat major de 55 anys, que es faria el mateix any.A tot plegat, s’hi sumaria l’dela la secundària, que ja es podria contemplar de cara al 2023. “Ens semblava una bona forma per formalitzar un acord, però la seva demanda és que totes les propostes s’apliquin l’any que ve”, ha detallat. Un fet que, ha apuntat, “no poden acceptar”, ja que el pressupost del pròxim any “no només ha de contemplar els temes estrictament laborals”.Collell ha insistit que japer revertir les retallades, recordant que seguiran negociant fins que arribin a un acord. Tot i això, ha afegit que la ciutadania “no entendria que només es dediquessin a revertir això”, com tampoc entendria que es tornés a “una situació de conflicte”. “Hi ha voluntat i esperem un retorn, si només fem passos nosaltres, trigarem a trobar-los”, ha lamentat.

