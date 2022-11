Junts constata que ERC «aparca» del tot la independència amb la reforma de la sedició

Nou atac frontal decontra la reforma de la sedició i contra el suport quebrindarà al text que van plantejar divendres passat el. Segons, l'aval dels republicans a la mesura constata que estan "aparcant" la independència. "S'ha pactat d'esquenes als represaliats", ha apuntat Rius, que ha indicat que s'està preparant una proposta alternativa. També ha deixat la porta oberta a manifestar-se al costat de l'(ANC) en contra de la iniciativa . S'acabarà de madurar en els propers dies en diverses reunions.Les conclusions del partit són: no se suprimeix la sedició perquè se substitueix pels "delictes públic agreujats"; s'incorporen elements com la "intimidació" que poden ser interpretats "en contra dels drets"; i hi ha "col·lisió" amb l'exercici dels "drets fonamentals". "La proposta sembla redactada pel jutge. Hi ha tots els continguts que van inspirar l'a por ellos judicial de l'octubre del 2017. Hi ha una clara intencionalitat de persecució, especialment a", ha remarcat Rius. De fet, sosté que la proposta del PSOE i d'Unides Podem està pensada per extradir l'expresident de la Generalitat. "És incomprensible que ERC hi doni suport. Estan treballant per aparcar la independència", ha remarcat el portaveu del partit.L'endemà del pacte per la reforma del, el president, va comparèixer a Palau i va argumentar que confia a "ampliar acords" amb el PSOE i Unides Podem durant la tramitació al Congrés del canvi normatiu. L'acord amb la Moncloa deroga el delicte de, vinculat a la revisió del delicte de, però els republicans també esperen introduir canvis en la malversació. Aquest dilluns, en una entrevista al programa El món a RAC1, Aragonès ha refermat aquesta voluntat: "De la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara cal reformar la malversació. Perquè el que no era delicte el 9-N i va passar a ser-ho l'1-O, deixi de ser-ho", ha afirmat. El president també ha insistit que les modificacions pactades amb el govern espanyol no són lesives per alsi tampoc per als. "Ningú empitjora la seva situació", ha afirmat Aragonès, preguntat sobre Puigdemont, líder moral de Junts.Aragonès ha fet una defensa aferrissada de la primera concreció rellevant de la negociació amb l'Estat en el marc de la. "La reforma redueix el marge de discrecionalitat dels jutges", ha argumentat Aragonès per rebatre les acusacions que la formulació del delictes depugui tenir sobre el món independentista i la seva capacitat de mobilització en el futur. "Es redueix molt el marge d'arbitrarietat. Es redueix al 100%? No, perquè no és una amnistia", ha reblat Aragonès. Sobre la situació de la secretària general d'ERC,, ha apuntat que el pacte pel codi penal "no té noms i cognoms" i, per tant, que no hi ha beneficiats de primera i segona categoria. "Això no va de noms concrets. No hem negociat en nom de ningú, ni hem negociat un cas concret", ha afegit el dirigent republicà.El portaveu de Catalunya en Comú,, ha celebrat aquest dilluns "la victòria política que suposa la derogació de la sedició", però ha apostat, com també ho està fent ERC, per continuar avançant en més reformes del codi penal, entre les quals inclou la revisió de la: "És evident que cal acotar aquest delicte de malversació perquè no sigui utilitzat com a vegades ha estat utilitzat", ha apuntat en roda de premsa, però ha destacat que caldrà "anar amb compte" perquè també afecta delictes de corrupció, els quals considera que han d'estaren el codi penal: "La corrupció política i econòmica ha de ser perseguida. Cal buscar l'equilibri i veure quin és el millor dels encaixos jurídics", ha afegit el dirigent dels comuns.

