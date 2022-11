Més de 200.000 persones es manifesten a Madrid en contra de la gestió sanitària d'Ayuso

Més de 200.000 ciutadans, segons lesde la delegació del govern espanyol, es manifesten aquest diumenge en quatre columnes que han partit a les 12:00 del migdia des de diferents punts de la capital de l'Estat per alçar la veu. Els grups confluiran a Cibeles en un sol bloc de veïns i barris de la regió. L'ambient que es respira, segons han detallat diversos testimonis, és festiu. La marxa uneix sanitaris i ciutadans en una manifestació reivindicativa per recuperar "el que és de tots".Sota el lema Madrid s'aixeca per la Sanitat Pública. Contra el Pla de Destrucció de l'Atenció Primària,, veïns que durant els últims anys han protagonitzat protestes en diferents punts de la regió en defensa d'una sanitat pública, universal i de qualitat. Així, ciutadans de totes les edats, molts d'ells del sector sanitari, han començat a caminar des de Nous Ministeris (zona nord), Hospital de la Princesa (zona est), Atocha (zona sud) -la més nombrosa- i Òpera (zona oest). Fins a aquests punts han arribat autobusos organitzats per traslladar veïns i càrrecs de diferents municipis del territori.Acompanyades de batucades, xiulets i botzines, les columnes han iniciat el recorregut darrere de quatre pancartes amb lemes diferents en defensa d'aquest "bé comú". Entre les més destacades, s'hi han pogut llegircom: "La Sanitat Pública és un dret", "el seu pla acaba amb la sanitat" o "urgències tancades, mort assegurada". Un altre element que ha cridat l'atenció ha estat la imatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid,que recorria el passeig del Prado sota l'atenta mirada de milers de persones, moltes d'elles amb nens.Així mateix, en la marxa s'aprecia unade personal sanitari i samarretes amb el lema "Sanitat Pública" i, encara que l'acte compta amb el suport d'organitzacions veïnals, sindicats, partits polítics de l'esquerra, associacions sanitàries o plataformes de treballadors, entre altres, des de l'organitzaciódonat el caràcter veïnal de la protesta,. De l'esfera política, però, hi assisteixen les portaveus de Más Madrid, Mónica García i Rita Maestre; del PSOE, Juan Lobato i Mar Espinar; de Podem, Alejandra Jacinto i Carolina Alonso, i el seu candidat a l'Alcaldia de Madrid, Roberto Sotomayor.La marxa ciutadana, que inunda el centre de la capital, ha provocat tambéal passeig de la Castellana, la plaça de San Juan de la Cruz, el passeig de Recoletos, la plaça de Cibeles, Conde Peñalver, Alcalá, plaça de la Independència, Atocha, passeig del Prado, plaça de Cánovas del Castell, l'entorn de la plaça de l'Òpera, els voltants de la plaça de Callao i la Gran Via. De fet, una hora abans de la convocatòria, la zona d'Atocha ja començava a ser un formiguer de gent.Aviat, les quatre columnes convergiran a Cibeles, on està instal·lat un escenari en què diversos portaveus veïnals faran lectura d'unen què es reclamaràen sanitat, principalment en atenció primària, el primer nivell assistencial de la sanitat madrilenya. "No pararem de mobilitzar-nos mentre Ayuso no tregui les seves urpes del nostre bé comú, l'atenció primària", han defensat els organitzadors. També reclamaran un"Perquè cal cuidar als que ens cuiden", defensen des dels col·lectius que donen suport a l'acte com un reconeixement "als herois que durant la pandèmia van donar la cara per tots. Ens necessiten i no els fallarem", indiquen. Igualment, a l'escenari està previst que sonide José Antonio Labordeta i que hi actuïn més de 400 persones en una "gran batucada" com a colofó de la protesta., convocada per una trentena de col·lectius socials i professionals, en defensa d'una sanitat pública, universal i de qualitat, que va reunir milers de ciutadans i professionals sanitaris al centre de la capital de l'Estat. Concretament, van ser 50.000 persones, segons la delegació del govern espanyol i 23.000, segons els organitzadors.

