ha decidit suspendre el pagament per la verificació després que unaamb el tick blau hagin posat de manifest que el sistema no és eficaç. La xarxa social no comptava amb els filtres necessaris per protegir-se dels pirates informàtics. Les presses d'Elon Musk li han sortit cares.La farmacèuticainforma que la insulina passa a ser gratuïta.demana marxar dels Lakers. La corporacióanuncia que deixa de vendre armes als Estats Units, Israel i l'Aràbia Saudita. Ningú dubta de la veracitat dels tuits, ja que tots els perfils estan verificats amb el tick blau de 8 euros mensuals. La farmacèutica s'enfonsa al, els fans de Lakers embogeixen i l'empresa armamentística cau un altre 5% a la borsa. Però tot és fals, el sistema d'Elon Musk ha fallat.Un compte verificat deha piulat que. Fins i totestà verificat. El pitjor malsol de Musk s'ha convertit en realitat. Elss'han fet amb la xarxa social i han aconseguitde les persones, les empreses i les organitzacions més importants del planeta.Twitter no ha comunicat la decisió d'eliminar l'opció de subscripció a la insígnia blava i pot fer-se enrere en qualsevol moment, però a hores d'ara la iniciativa està suspesa. L'única referència a aquest nou episodi del serial de Musk i Twitter l'ha fet el mateix protagonista. Musk ha contestat amb elsa una piulada que li retreia que no se li havien tornat els diners de la ja inexistent subscripció.

