ha retirat del web el programa de dijous passat de l'espai, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN fonts de la televisió catalana. L'episodi incloïaque es va fer en directe al plató en substitució d'un reportatge enregistrat que no es va poder emetre per problemes tècnics.La cadena pública i la productora responsable del late night presentat perhan consensuat que el gag quedava fora de registre a la televisió. La broma involucrava també, un fet que igualment es considera un error.Segons publica l'Ara, la decisió s'ha pres de manera consensuada entre el canal i la productora del programa --. En la secció improvitzada, la col·laboradorava organitzar una espècie de concurs amb el públic, en el qual la gent havia de triar entre dos supòsits negatius, com ara la. La publicació del diari afirma que el canal va creure que era desafortunat, i més el fet d'involucrar-hi el públic.

