Comença la transformació de la Meridiana a Sant Andreu

Com serà el tram de l’avinguda Meridiana entre Las Navas de Tolosa i Felip II?

Un nou model de mobilitat a la Meridiana

D’unaa unamb menys trànsit, menys soroll i menys contaminació. Lacontinua amb un nou tram d’obres entre. Les actuacions, amb un pressupost de, comencen eli duraran fins a l’estiu del 2023.Serà una continuació dels trams que ja s’han reurbanitzat, de la plaça de les Glòries fins a Las Navas de Tolosa – Josep Estivill. Tindrà:Dos carrils per al trànsit i un carril bus a cada banda de l’avinguda.Un carril bici segregat pel centre de l’avinguda.Voreres més amples.Més arbrat i parterres.A la plaça de Ferran Reyes i als jardins de Maria Soterasperquè sigui unaper al passeig, que alhora millorarà la connectivitat amb el barri de Navas. En aquest punt el carril bici es dividirà i serà unidireccional a banda i banda de l’espai central.Les actuacions fetes fins ara han permès, i amb aquesta reurbanització es guanya més espai per als vianants i per a la mobilitat sostenible.Amb totes les actuacions des de la plaça de les Glòries fins a Felip II, s’haurà transformat una àrea d’1,7 quilòmetres de l’avinguda: s’hauran renovat 94.000 m2 de superfície i es guanyaran 560 arbres i 10.000 m2 de parterres, verd i arbrat. La inversió total serà de, 6 dels quals provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea.

