Onze lectures a l'ombra de l'infame Mundial de Qatar

Amb l’1: Qatar. Sangre, dinero y fútbol de Fonsi Loaiza

Amb el 2: Futbol i negoci. El camí de la gespa al Monopoly de Marc Menchén

Amb el 3: La disneyització del futbol de Xavier Ginesta

Amb el 4: Historias insólitas de los Mundiales de fútbol de Luciano Wernicke

Amb el 5: Fútbol y política. Conversaciones desde la izquierda d’Ángel Cappa y Marcos Roitman

Amb el 6: Cuero contra plomo. Fútbol y sangre en el verano del 82 d’Alberto Ojeda

Amb el 7: Hijos del fútbol de Galder Reguera

Amb el 8: Grada popular. Ocho aficiones que animan a la contra d’Ignacio Pato

Amb el 9: Fútbol y teoría crítica de Luis Martínez Andrade

Amb el 10: La música y el fútbol de Guillermo Knoll

Amb l’11: L’última victòria de l’URSS de Manel Alías

A la banqueta: El fútbol según Pasolini de Valerio Curcio

dels treballadors morts en la construcció dels seus estadis, per la corrupció i pel règim absolutista i dictatorial que regna al Qatar, la secció Futbolítica, que vol afegir-se a les múltiples mostres que s’han succeït en el món de l’esport cridant al boicot d’una Copa del món indigna, us proposa onze lectures futbolístiques.al seguiment del Mundial per part d’aquells qui estimen tant el futbol com la llibertat, la democràcia i els drets humans. Aquest onze literari, que pot ser llegit a l’ombra de l’infame mundial qatarià, està format pels següents títols:, una biografia no autoritzada del president madridista que despulla les misèries del personatge, ens presenta, coincidint amb la disputa del mundial, un pamflet molt crític amb la Copa del món de 2022 que duu l’eloqüent títol de Qatar. Sangre, dinero y fútbol. En aquesta obra, realitzada des de la mirada sempre crítica i combativa del seu autor, Loaiza denuncia la corrupció al si de la FIFA que va permetre el nomenament de Qatar com a seu del mundial, les morts que s’han produït al país durant la construcció dels estadis, la persecució de les llibertats en aquesta monarquia absolutista i tirànica i els intents del règim de netejar la seva cara a través de l’esport. Un llibre molt oportú que posa sobre la taula totes les misèries de Qatar 2022.d’abast global. És precisament aquest fenomen, el del binomi aparentment indissociable entre esport i negocis, el que analitza el periodista especialitzat en la indústria de l’esport Marc Menchén. Menchén fa una trajectòria per l’evolució del futbol constatant que el component econòmic ha estat sempre present en aquest esport si bé en els darrers temps s’ha sofisticat i accentuat. Un assaig que ens planteja molts dels reptes i debats que afronta el futbol actual., el professor de comunicació de la Universitat de Vic, Xavier Ginesta, reflexiona sobre el fenomen que ell bateja com a disneyització del futbol i que té com a base la conversió dels clubs en productors de continguts d’abast universal i no exclusivament en practicants d’un esport més que centenari. Arran d’aquesta reflexió, Ginesta s’aproxima a temàtiques de plena actualitat en el món del futbol com ho són la incidència dels fons d’inversió, l’intent de rejoveniment dels seus afeccionats o els models de clubs franquiciats que tenen al City Football Group com a principal estendard.és endinsar-se en les sorprenents històries que Luciano Wernicke ens explica en aquesta obra. El periodista argentí hi recull centenars d’anècdotes i curiositats que narren, de manera àgil i atractiva, la crònica de la Copa del món del futbol, des de la seva prehistòria i la primera edició, celebrada a Uruguai el 1930, precisament en el moment en el qual el país sud-americà commemorava el centenari de la seva independència, fins al mundial de Rússia de 2018, disputat sota la tutela de Vladímir Putin. Un excel·lent exercici de memòria que, ben segur, farà les delícies dels més futbolers., i que aquesta secció intenta quinzenalment desemmascarar, és el que afirma que no es pot barrejar mai el futbol amb la política. En aquest sentit, l’entrenador Ángel Cappa i el sociòleg i professor universitari Marcos Roitman analitzen, en aquest assaig en forma de conversa, la relació evident que existeix entre l’esport rei i la política i ho fan des d’una mirada crítica i des de l’esquerra. Una obra que denuncia com el futbol ha estat pervertit i arrabassat a la gent per acabar convertint-se en un gran negoci.el 1982 i que la FIFA havia concedit en plena dictadura franquista tot i que va acabar disputant-se després de la mort de Franco, és el que fa Alberto Ojeda a l’obra Cuero contra plomo. En aquest llibre, el periodista analitza a fons el mundial de Naranjito i el context social i polític en què es va dur a terme, marcat per l’activitat d’ETA que tot i que no va atacar directament l’esdeveniment esportiu sí que va mantenir els atemptats com ho demostra que només una hora després del final de la cerimònia inaugural de la Copa del món de 1982 va matar un policia nacional al port de Pasaia. Bona part de la gràcia de l’obra rau també en les analogies que estableix entre els anys de plom que es vivien a l’Estat espanyol i els que patia Itàlia, vencedora d’aquell mundial, fruit de l’activitat de les Brigades Roges i dels grups violents d’extrema dreta., l’escriptor basc Galder Reguera s’aproxima a aquest esport després de l’experiència de veure els seus fills correr darrere d’una pilota, com havia fet ell durant la seva més tendra infantesa. Partint d’aquesta idea, el també responsable de projectes de la fundació de l’Athletic Club biscaí, des d’on dirigeix un festival dedicat a l’esport rei i a la literatura, fes una reflexió profunda sobre el futbol com a espai privilegiat de les relacions humanes i socials. Un cant d’amor a aquesta passió irracional que tot sovint va associada a l’esport més popular del planeta.i amb un pròleg de Bob Pop, aquesta obra del periodista Ignacio Pato repassa les aficions de vuit equips que es caracteritzen pel seu caràcter contestatari. A través de les històries dels seguidors de l’AEK atenès, del Liverpool, del Nàpols, del Velez Mostar bosnià, de l’Olimpique de Marsella, del Rapid vienès, del Besiktas turc i del Rayo Vallecano, l’autor ens mostra com encara existeix una altra manera d’entendre el futbol, molt allunyada de la mercantilització que representen esdeveniments com el mundial de Qatar.sorgida a partir d’una llibreria homònima existent a Santander, aquest llibre, que duu per subtítol Ilusiones del balón y del sujeto abstracto, és una brillant aproximació teòrica al món del futbol, un esport que entén com un mirall del sistema capitalista però alhora com un terreny de disputa que no és exclusivament esportiu i que arriba a l’àmbit polític i social. Escrita pel sociòleg Luis Martínez Andrade, l’obra reflexiona sobre el camí que ha dut el futbol a ser el negoci que és en els nostres dies al mateix temps que apunta quines resistències han existit a la mercantilització d’un esport que té també un innegable vessant popular., dues de les passions més populars del nostre món. Amb gran detall, Knoll ens posa de manifest el vincle existent entre aquestes dues manifestacions de la cultura popular a través de gairebé dues-centes personalitats de tots dos àmbits, recordant-nos tant les grans estrelles del futbol que van fer algunes incursions en el món de la música com els músics que han tingut un passat com a futbolistes, amb Julio Iglesias, que el 1962 va arribar a debutar com a porter al primer equip del Reial Madrid, com a exemple més paradigmàtic., el principal rostre de TV3 en la cobertura de les informacions sobre Rússia i el conflicte bèl·lic que es viu a Ucraïna, no podia faltar en aquesta llista. Alías realitza un repàs exhaustiu a les fascinants històries que ens ha llegat l’esport soviètic des de la Revolució d’Octubre de 1917. L’obra posa especial èmfasi en els esportistes que van triomfar a Barcelona 92 al mateix temps que ens recorda, en clau futbolística, l’experiència olímpica de Pep Guardiola, guanyador de la medalla d’or als Jocs de 1992 vestint la samarreta de la selecció espanyola, un combinat que va succeir al de la Unió Soviètica, que havia pujat al graó més alt del podi olímpic futbolístic en l’Olimpíada que s’havia celebrat el 1988 a Seül., i dirigint tot el combinat, l’obra del jove periodista italià Valerio Curcio que, prologada per Toni Padilla, s’endinsa en la relació que Pier Paolo Pasolini va establir amb el futbol, un esport que pel cineasta i escriptor transalpí era, sobretot, un dels pocs llenguatges humans capaços d’interpel·lar les masses. Una mirada al futbol que dista molt, doncs, de la mercantilista i comercial que durant els dies del mundial de Qatar dominarà, malauradament, aquest esport.

