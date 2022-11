Mor Joan Vila i Grau, autor dels vitralls de la Sagrada Família

Aquest matí ha mort el pintor i vitraller Joan Vila-Grau. Un homenot del país. Passarà a la història per ser l’autor dels vitralls de la Sagrada Família però la seva contribució a l’art va anar molt més enllà. Descansa en pau, Joan, estimat. pic.twitter.com/dajrKx32G3 — òscar dalmau (@philmusical) November 11, 2022

L'autor dels vitralls de laha mort., pintor i vidrier d'ofici, ha perdut la vida als 90 anys i després d'una trajectòria en què, a part de l'icònic temple barceloní, també ha participat en les decoracions d'altres espais històrics de, com l'Orfeó de Gràcia o l'Església Verge de la Pau, i d'altres punts de l'Estat com Saragossa, Madrid i Cadis, a banda d'Andorra.Fill del també pintor Antoni Vila Arrufat, es va formar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona als anys 50, però sempre es va encaminar cap a la pintura. El seu interès per l'art litúrgic el va portar a especialitzar-se en fer vitralls per esglésies i edificis religiosos. L'any 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya.En la seva trajectòria com a pintor, ha destacat la seva evolució cap a l'art abstracte, ambtreballs en fusta policromada a mig camí entre la pintura i l'escultura. Vila i Grau també ha fet diverses exposicions a Barcelona, Madrid, Tarragona o Londres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor