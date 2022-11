La família de l'assassinada pel pèrit ultra de Laura Borràs esclata: «Exigim ètica i respecte»

Comunicado de los familiares y amig@s de Yolanda González Martín,ante la reciente noticia que hemos conocido que la defensa de la Sra #LauraBorrás ha contratado al asesino de Yolanda pic.twitter.com/IdtENXVgPB — Yolanda Gonzalez (@YGnzalez) November 11, 2022

Els familiars i amics de, assassinada per l'exmembre de Fuerza Nuevai reconeguda com a víctima del terrorisme l'any 2000, han publicat un comunicat a les xarxes socials aquest divendres en què han manifestat el "sentiment d'" que els genera conèixer que, "un cop més, la defensa d'una personalitat política imputada en un cas de corrupció recorre a Hellín per refutar proves aportades per l'acusació".L'exmembre de la formació d'ultradreta ha estat contractat per la defensa de la presidenta del Parlament suspesaper elaborar un informe clau en el cas dels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L'elecció d'Hellín ha desfermat crítiques en molts sectors. Un d'ells, els del nucli més pròxim a la dona que Hellín, que ara es fa dir Luís Enrique Helling, va segrestar, torturar i assassinar el 1980. En el text difós al seu perfil de Twitter, han exigit a Borràs queEl pèrit, han assegurat, "forma part del, que va assassinar la Yolanda amb diversos trets al cap", fets sobre els quals, han afirmat, "mai" s'ha mostrat "mínimament penedit". A més a més, la família també ha recordat que Hellín, ja que només va passar 12 anys empresonat dels 43 pels quals van dictar sentència. En aquesta línia, han subratllat que va intentar fugir del centre penitenciari tres vegades, una d'elles amb èxit i gràcies a la qual va marxar al Paraguai, des d'on es va demanar la seva extradició.El 2013, han apuntat, es va donar a conèixer que, aleshores el PP,de l'Estat en "tècniques d'espionatge i rastreig informàtic". Aleshores, el Ministeri va haver de donar explicacions i prometre que mai més tornaria a passar.

