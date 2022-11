La DGT incorporarà aquests nous senyals de trànsit: què signifiquen?

P-8: pas a nivell

P-20a: ancians a prop

P-22a: bicicletes

P-24a: animals en llibertat

P-33: baixa visibilitat

P-35: confluència i bifurcació

R-118: patinets elèctrics

R-120: criteris ambientals

R-422: ciclomotors, a peu

Lapretén renovar els senyals de trànsit de les carreteres de l'Estat ai instaurar-ne algunes de noves per subtituir aquelles que han quedat antiquades i obsoletes. L'esborrany del reial decret pertinent ja està enllestit. Amb això, l'organisme també vol eliminar les que incorporenLa DGT li donarà una volta a els senyals verticals i horitzontals urbanes i interurbanes que,, necessiten una actualització. A més, n'incorporaran de noves, referents a necessitats sorgides recentment. Per exemple, per regular els patinets elèctrics (la R-118). El noutambé actualitza els senyals de STOP, del pas de vianants, de perill de boira i de proximitat a una zona escolar, entre d'altres.La P-8 significa perill per la proximitat d'un pas a nivell no proveït de barreres o semibarreres.La P-21b alerta del perill per la proximitat a una zona freqüentada per ancians, com a una residència o a un centre per la tercera edat.La P-22a informa del perill per la proximitat d'un o diversos ciclistes.El senyal P-24a avisa del perill que animals salvatges creuin la via, sobretot de porcs senglars.La P-33, al seu torn, informa del perill en un tram per la baixa visibilitat, a causa per una pèrdua notable de la visibilitat a causa de la boira, la pluja o altres fenòmens meteorològics.El nou senyal P-35 alerta del perill per la proximitat a un tram en què coincideixen una confluència i una bifurcació, amb diversos moviments de canvi de carril i encrcreuaments, amb un risc important que es produeixin col·lisions.La R-118 prohibeix l'accés a vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics.La R-120 adverteix de la prohibició d'accés a determinats vehicles en funció del seu distintiu ambiental o altres criteris. Les condicions s'especificaran en un panell complementari.La R-422 informa de l'obligació de continuar a peu per tots aquells conductors de ciclomotors.

