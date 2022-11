ERC, CUP i comuns obren la porta a investigar els fons voltor establerts a Catalunya

El suport polític necessari

Els grups parlamentaris d'han presentat la "proposta de creació d'una comissió contra els" amb la intenció d'aplegar informació sobre aquestes entitats de l'àmbit immobiliari. La volunutat és, ha apuntat la diputada cupaireen la presentació de la iniciativa. Aquesta proposta, que també posa el focus en l'aclariment de què ha passat amb les construccions de protecció oficial que han acabat en mans privades,que de moment no s'han sumat a l'impuls de la proposta, com el PSC o Junts. Si el Parlament hi acaba donant el vistiplau, però, la intenció és convidar experts i reclamar xifres sobre aquests propietaris amb gran incidència en el mercat immobiliari.El diputat d'Esquerra Republicana,, ha posat el focus en la necessitat d'aclarir quin és el paper d'aquests fons davant una situació en què molts habitatges "no estan complint la funció social" que marquen les lleis catalanes. En aquest sentit, Vinyets ha defensat que es proposa una "comissió d'investigació" i no "d'estudi" perquè es pretén, amb la voluntat de derivar-ne polítiques d'habitatges.En el mateix sentit, la diputada, d'En Comú Podem, ha incidit en la necessitat de tirar endavant aquesta comissió pera unes xifres que sovint depenen d'investigacions periodístiques. I s'ha fet referència explícita a la informació de Crític que l'any passat va xifrar en 173.315 els pisos de lloguer del país en mans de grans tenidors. "Aquestes dades haurien de ser públiques", ha remarcat Segovia.De fet, aquesta comissió va més enllà dels concepte genèric de grans tenidors -els propietaris de més de deu pisos- i se centra en allò que popularment es coneix com a. En aquesta línia, la representant de la CUP ha reivindicat que aquest espai de treball propostat es drigeix sobretot a "Socimis" -empreses amb gran capital i beneficis fiscals- i empreses "vinculades a entitats bancàries i filials". De fet, Vinyets ha apuntat que una de les tasques de la comissió podria ser també ajudar ad'un concepte popular i ampli.La comissió, que depèn d'un tràmit parlamentari encara sense data, està pensada per durar nou mesos i extreure'n unes conclusions amb què dirigir-se a les institucions. Perquè això arribi a passar, però,, ja que les formacions ubicades ideològicament a l'esquerra del Parlament no sumen prou.Una possibilitat que encara no queda garantida, especialment després de l'allunyament ideològic en matèria d'habitatge que està vivint Junts respecte a ERC. Aquest mateix dijous, Junts ha presentat propostes parlamentàries per facilitar queque es considerin "conflictives", sense necessitat d'implicar el propietari -si és gran tenidor- de l'immoble. Una proposta que, tot i que dues conselleres de JxCat van presentar a la premsa quan encara formaven part de l'executiu,. També el diputat Morales ha lamentat que ara l'exconsellera Lourdes Ciuró posi pressió sobre aquesta possibilitat, des de l'oposició, quan podria haver-ho prioritzat des del govern català si la seva formació s'hagués mantingut a l'executiu.I mentre els debats al voltant de qui té els pisos o qui els habita segueix multiplicant discursos polítics, el focus sobre la inversió de la Generalitat també ha arribat aquest dijous al Parlament. Així, la majoria de grups polítics de la cambra catalana, a proposta dels comuns, han instat el Govern aen els pressupostos del 2023.

