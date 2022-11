Catalunya tindrà lliga oficial de «League of Legends»: totes les novetats del saló de gaming SAGA

El públic podrà jugar durant 36 hores a l'espai LAN: més de 300 places

Elescalfa motors pel cap de setmana del 3 i el 4 de desembre, que se celebrarà al recinte de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest dijous al matí Plataforma per la Llengua, amb el suport del Departament de Cultura, ha presentat totes les novetats que el públic i la indústria podrà gaudir al saló el primer cap de setmana del mes vinent.el videojoc amb més seguidors del planeta, que ostenta les majors competicions de tot el món dels eSports. Catalunya puja de categoria la lliga, que donarà el tret de sortida a la seva primera temporada a partir del gener del 2023.A més, durant tot el cap de setmana del saló, els vuit millors equips competiran en una Copa de les Estrelles, que començarà dissabte al matí i s’allargarà fins diumenge al migdia, quan tindrà lloc la final del torneig., i els dos finalistes s’enfrontaran després contra l'equip oficial d'eSports de LoL delen dos partits d’exhibició. El Barça juga actualment a la màxima competició estatal, la Superliga de la LVP.En la roda de premsa de presentació de SAGA, que s'ha celebrat alal Poblenou de Barcelona, els organitzadors han explicat que l'espai de competicions del saló, durant tot el cap de setmana, també es disputaran les semifinals i la final de la competició LlOP del videojoc Valorant, una competició que organitza de manera regular Gamesports Electrònics. Totes les competicions es farana l’espai competitiu del saló i es podran seguir en directe a través d’una pantalla gegant, així com a través del compte de Twitch de SAGA, on es faran totes les retransmissions en català.Gamesports Electrònics és l'única organització que retransmet competicions i enfrontaments de videojocs en llengua catalana.i d’altres membres de Gamesports Electrònics i la final de la Copa de les Estrelles i els partits d’exhibició del Barça comptaran amb l’anàlisi de Xixauxas, membre del Barça eSports i retransmissor de la Liga de Videojuegos Profesional.El saló SAGA inclourà un espai firal, amb un espai LAN on. Per a aquells que vulguin fer això hauran de pagar una entrada amb un import superior. A través d'un canal de Discord es buscarà dinamitzar en llengua catalana els campionats o partides que disputin entre si els assistents. Els assistents(Valorant i League of Legends).El saló busca agrupar empreses de videojocs, clubs d'eSports, associacions vinculades al sector del gaming, centres formatius i institucions en un espai que, a la vegada, promocioni tota aquesta esfera en llengua catalana. Des de SAGA asseguren que "els assistents podran conèixer de primera mà les diferents possibilitats formatives, descobrir i comprar les darreres novetats de videojocs que tenen versió en català i jugar als jocs que els clubs els deixen provar".La presentació del saló ha comptat amb la participació de, membre de la comissió de videojocs i de la junta executiva de l’entitat;, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya;, cofundador del circuit català de competicions i tornejos Gamesports Electrònics;cofundador i director creatiu de la incubadora de projectes transmèdia Petoons Studio, i, creador de contingut digital i un dels retransmissors en línia en català amb més seguidors a la plataforma Twitch.

