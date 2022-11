CCOO i UGT exigeixen uns pressupostos sense «rebaixes fiscals»

han reclamat aquest dimecres al Govern de la Generalitat unsi que responguin a la gravetat de la crisi.(CCOO) i(UGT) han demanat uns comptes públics que plantegin els problemes estructurals pendents del mercat laboral, la sanitat pública, l'habitatge i la formació professional. Sobre la ´voluntat del Govern de tenir a Junts com a soci prioritari per aprovar els comptes, Pacheco ha advertit contra laper sumar una majoria al Parlament. Però el líder de Comissions s'ha mostrat convençut que "això no succeirà, però si passa, tindran el moviment sindical davant". "Ens trobaran a Via Laietana", ha reblat Ros.Sobre la petició de Junts d'introduir rebaixes d'impostos, Ros s'ha preguntat si, en cas de romandre al Govern, haurien fet la mateixa proposta, assegurant que la resposta seria que "no", ja que "és evident que necessitem més recursos". El missatge ha estat clar:. Camil Ros ha assegurat que "sense calendari electoral, ja hi hauria pressupostos". El dirigent sindical ha reclamat a govern i oposició que facilitin l'aprovació d'uns comptes que garanteixin el progrés social i econòmic. Ros ha parlat d'"obligació moral" de les forces polítiques de donar llum verda als pressupostos.Els dirigents sindicals han explicat que s'han produïtamb el Govern dei que ja han traslladat les seves propostes a l'executiu, entre les quals hi ha una millora de laque vagi més enllà del "PIRMI i una mica més", la creació d'undavant l'augment del cost hipotecari i un bo social de subministraments amb un pagament únic de 150 euros per a unitats familiars de fins a dues persones amb ingressos mensuals inferiors a 1.319 euros, i per a unitats de tres o més amb ingressos inferiors a 2.000 euros mensuals.La setmana propera mantindran una reunió amb el Govern per concretar les propostes sindicals. Ros ha explicat que, a diferència d'anys anteriors en què el Govern tan sols els traslladava les línies generals dels pressupostos quan ja estaven enllestits, aquesta vegada l'executiu ha tingut unaprèvia amb els sindicats. Ros ha dit que el fet que el Govern estigui en situació de minoria pot facilitar, paradoxalment, que els pressupostos siguin fruit d'un ampli diàleg social més que en el passat i acabin tenint ."Necessitem pressupostos sí o sí", ha exigit Pacheco, que ha afirmat que una pròrroga dels comptes implicaria no disposar de totes les partides a l'abast per fer front a la magnitud de la crisi. El líder de Comissions ha insistit en què és un moment per a la "maduresa, concertació i diàleg social". Ha demanat uns comptes "que mirin a la gent" i incloguin tres elements clau: donar resposta a la crisi de preus, uni una voluntat tractora per impulsar la transformació del model econòmic.Pacheco ha defensat unes polítiques públiques que tinguin voluntat transformadora. Ha advocat per actualitzar l'econòmica de Catalunya, una societat on una de cada quatre persones estan en risc d'exclusió. Ha advertit contra la lògica del desmantellament de l'estat del benestar i la tesi que els diners on estan millor és a les butxaques dels ciutadans.El secretari general de CCOO ha dit que "a ningú li serveix tenir 10 euros més a la butxaca si després ha de pagar una assegurança privada de medicament o dur a una escola privada als fills o portar els pares a una residència privada". Pacheco ha defensat que s'homologui "la democràcia catalana a la" i ha posat xifres per a un canvi estructural: un 6% de despesa del PIB en educació, un 7,5% en salut, un 2% en el sector de la dependència i un 2,2% en recerca. Javier Pacheco també ha considerat imprescindible un canvi en el model de finançament autonòmic per assolir un canvi de model econòmic.Camil Ros ha criticat les veusque anunciaven unaimminent i que "a hores d'ara no s'ha produït". "Necessitem un marc de recuperació respecte a les retallades en inversió pública", ha assegurat, però més enllà del pla de xoc necessari davant les urgències de la crisi, el dirigent d'UGT ha demanat un ampli debat sobre el model econòmic que es vol per al país, des de la indústria al turisme.

