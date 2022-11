La Fiscalia demana apartar un dels pèrits de Borràs que va ser condemnat per tortura i assassinat

Laha demanat al jutge que aparti de la causa pels contractes fraccionats a la(ILC) un dels pèrits contractats per la defensa de Laura Borràs per elaborar un informe clau per als seus advocats. Segons ha avançat eldiario.es, es tracta d', que es va canviar el nom pel de Luis Enrique. A banda d'exercir com a pèrit, Hellín va ser membre de la formació d'ultradretai condemnat pel segrest, tortura i assassinat de, una estudiant de 19 anys, el 1980.Fonts de la defensa consultades perasseguren que no se'ls ha notificat res sobre aquesta qüestió i ressalten la competència tècnica del pèrit assenyalat per fer la seva feina. L'encàrrec es va fer fa més d'un any. L'informe conclou que els correus electrònics de Borràs interceptats pels Mossos en què l'aleshores directora de la ILC parla del fraccionament de contractes es van aconseguir de manera il·legal. Si el tribunal considera vàlid aquest informe, això aplanaria el camí de l'absolució.La defensa considera que el moviment de la Fiscaliai recorden que el pèrit assenyalat no incorre en cap dels requisits per ser apartat de la causa. Així, la llei d'enjudiciament criminal diu que un pèrit es pot recusar en cas de parentesc o afinitat amb l'acusat, interès directe o indirecte en la causa, o amistat íntima o enemistat manifesta amb l'acusat. La fiscal, però, manté que algú que ha "transgredit la llei i el dret d'aquesta manera,en cap acte o efecte de la justícia", i per això vol que se l'aparti de la investigació.Emilio Hellín va ser condemnat per l'el 1982 a 43 anys de presó per matar a trets Yolanda González, una estudiant de 19 anys que era militant del Partit Socialista dels Treballadors sota el pretext erroni que era membre d'ETA. Aprofitant un permís penitenciari de 1987, Hellín es va fugar al Paraguai, on va ser detingut per la Interpol dos anys després i retornat a Espanya. El condemnat va aconseguir el tercer grau el 1995 i més tard es va canviar el nom. En l'àmbit professional, ha participat en desenes de casos com a pèrit judicial expert en anàlisi informàtic.La causa contra Borràs investiga diversos contractes fraccionats quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia li demana sis anys de presó i vint-i-un d'inhabilitació mentre que la defensa, pilotada per Gonzalo Boye, demana l'absolució. Durant tot el procediment, Borràs ha assegurat que ési que es tracta d'un cas de lawfare. El judici s'hauria de celebrar d'aquí uns mesos, però per ara ja ha comportat que el Parlament suspengui Borràs com a presidenta de la cambra en aplicació del reglament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor