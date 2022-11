En Peyu denuncia insults després de criticar Camarles per celebrar correbous

Ahir vaig parlar una mica de Camarles, un dels pobles de l'Ebre que encara permet allò prehistòsric dels correbous. Us adjunto també algunes poesies que m'han enviat dedicades a la meva persona. És una vergonya per Catalunya i estic segur que també ho és per molta gent de l'Ebre! pic.twitter.com/SF26sg8Aem — Peyu (@enpeyu) November 9, 2022

Elssempre tenen defensors i detractors, i sobre el debat també se n'ha pronunciat enen diverses ocasions. I amb conseqüències professionals que ell mateix ha volgut explicar a. Si a l'estiu l'humorista denunciava que li havien cancel·lat una actuació aquest mateix estiu a les Terres de l'Ebre per posicionar-se contra aquesta celebració, ara ha publicat insults de gent de Camarles per haver-los criticat pels correbous."Si heu d'anar aexpressament no val la pena i si ésno us hi pareu perquè és dels pocs pobles que encara permet i defensa la imbecil·litat dels correbous i els", va assegurar en Peyu al programade TV3. Per aquest comentari, tal com ha publicat el mateix còmic a, ha rebut un allau d'El passat juliol va assegurar que un poble de l'Ebre va cancel·lar-li una actuació per dir a la ràdio que els correbous són "una autèntica". Malgrat això, en Peyu es mantenia en la seva opinió i la ratificava en la mateixa piulada: "Mentre seguiu permetent aquestano cal que em truqueu, ja em cancel·lo jo voluntàriament". I també amb un missatge cap a la política: "Va valents! Que venen!".

