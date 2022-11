Piqué se sincera amb Ibai Llanos després de la retirada: «Ara mateix no tinc al cap ser president del Barça»

Gerard Piqué ha estat un dels esportistes d'elit més innovadors del planeta. Inconformista, en la seva última etapa com a futbolista va ocupar molt temps fora dels terrenys de joc en diversos projectes empresarials, esportius o, simplement, d'oci. Un de tots aquests -dels més exitosos de la seva cartera de negocis- és el club d'eSports fundat amb l'streamer Ibai Llanos, amb qui ha creat una relació comercial i d'amistat que es trasllada als directes de Twitch. Després de la seva retirada com a futbolista i jugador del Futbol Club Barcelona, Piqué ha atorgat la primera entrevista ja com a exesportista d'elit a Llanos, qui l'ha entrevistat aquest dimecres a la nit.





Piqué no ha defugit cap qüestió, pregunta ni polèmica. Ni tan sols la del seu darrer partit, expulsat per increpar l'àrbitre Gil Manzano al túnel de vestuaris. El català ha explicat que va passar exactament en el partit contra l'Osasuna, però també ha parlat sobre el seu futur, quina possibilitat existeixo com es va gestar la seva retirada.· Sobreo el seu futur al club: "Ara mateix no ho tinc al cap. Tinc ganes de fer altres coses. Tenir la llibertat de no estar cada dia entrenant ni els caps de setmana jugant em permetrà centrar-me. Veurem en un futur, però m'agradaria explotar tot el potencial que té el club de la meva vida"."El matí del Plzen li vaig dir que me n'anava -a Xavi Hernández-. Abans pensava que quan em retirés estaria trist, però estic feliç. Miro enrere i veig que he estat feliç, m'he sentit com un privilegiat. No podia demanar res més. [...] És clar que em fot que guanyi el Madrid, però he viscut feliç".: "Algú al vestidor del Barça diu la frase 'Me cago en tu p***' i l'àrbitre posa les paraules de la meva boca. M'expulsa per dir 'ets el de sempre'. Em volen posar 6 partits, però jo ja estaré retirat".· Sobre: "Jo sempre poso l'exemple de Puyol amb tu. Ens assemblem com un ou a una castanya, però ens complementem molt bé. El projecte que presentem demà no va de política, ni una filtració que deia una plataforma de futbol. Ni tampoc és res relacionat amb el Mundial. A la gent li explotarà el cap".· Sobre: "No he valorat mai anar-me'n perquè el meu equip era el Barça. Quan me'n vaig anar del United al Barça, amb 21 anys, la Juve m'oferia més. I, amb 17 anys, el United m'oferia molt més i al Barça li vaig dir: per un terç, em vull quedar. Però el Barça vaig sentir que no em va valorar i me'n vaig anar".· Sobre, el club de la seva propietat: "Mai no diguis mai, però un 99% segur que no jugaré amb l'Andorra".· Sobre crear una: "Cal intentar atreure l'atenció i ara mateix hi ha molt de contingut en plataformes. I tens poques hores, especialment els joves, en les que vols obtenir el màxim contingut possible. Has de crear continguts curts però entretinguts. Per això mateix, 90 minuts són molts -sobre la durada dels partits-. Si no vols baixar el temps, busquem normes més entretingudes. El producte en si està antiquat"· Sobre la possibilitat de: "No sé quan surt la llista, la veritat. No sé com funciona. És que no sé ni quin dia ho comenta. No hi he pensat".· Sobre la seva rivalitat amb el"A Madrid crec que caic bé. Em trobaran a faltar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor