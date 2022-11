Seat accepta les ajudes del PERTE i invertirà en la fàbrica de bateries de Sagunt

Hoy alcanzamos una etapa clave en nuestro camino para acelerar la electrificación de España al aceptar la resolución del PERTE VEC. pic.twitter.com/v6uEDaIEKc — Wayne Griffiths ⚡ (@WGriffithsCEO) November 9, 2022

ha acceptat elsdel Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) assignats pel govern estatal. Així ho ha confirmat aquest dimecres l'empresa en un comunicat, on ratifica que d'aquesta manera el grup, conjuntament amb diverses empreses,a l'Estat, que permetran instal·lar la gigafàbrica de bateries a Sagunt i electrificar les plantes de Martorell i Landaben (Pamplona). L'acceptació de Seat, la companyia més beneficiada pels ajuts del PERTE, arriba poc abans que expiriper confirmar el projecte. Està previst que els recursos assignats es comencin a rebre abans de finals d'any."Ési, alhora, continuarem buscant solucions per desenvolupar el nostre ambiciós pla d'electrificació", diu el president de Seat,en el comunicat. Segons la companyia, es tracta d'una inversió "històrica" del grup a l'Estat, que permetrà que es converteixi en un "'hub' europeu de mobilitat elèctrica". Així mateix, Seat assegura que el projecte Future: Fast Forward permet feri indica que "ajudarà a crear milers de llocs de treball".La confirmació de Seat arriba després de les crítiques per part de Volkswagen pel retard en la resolució del PERTE. En aquest sentit, el grup va plantejar dubtes per instal·lar la nova planta de bateries pelper accelerar la instal·lació. A més, recordava que la inversió estava vinculada als fons Next Generation a través del PERTE.Un cop confirmada la resolució del Ministeri d'Indústria i segons els plans que va anunciar Volkswagen, la gigafàbrica de Sagunt de PowerCoi suposaria crear més de 3.000 llocs de treball fins al 2030.L'acceptació de Seat és per la primera línia del PERTE, que el govern espanyolDurant el 2023 està previst que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme publiqui una nova convocatòria per exhaurir tots els recursos, perquè en la primera edició no s'esgotaran els fons inicials, de 2.975 milions d'euros. Fonts properes a Seat van indicar que no descarten presentar-s'hi.Entre els projectes més beneficiats pels ajuts de la primera línia del PERTE també hi hai el hub d'electomobilitat que aspira a reindustrialitzar les plantes dede Barcelona, amb 397,3 milions. Per la seva banda, QEV i BTech van confirmar aquest dimarts al Ministeri d'Indústria l'acceptació dels diners. Al mateix temps, van indicar que els avals estaven "a punt" de tancar-se, de manera que es mantenien converses amb el ministeri per aprovar-ne els detalls.

