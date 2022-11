Trànsit limita la velocitat permesa en aquests quatre trams de l'AP-7

es mobilitza per intentar reduir al màxim la sinistralitat a la carretera. Tal com ha anunciat aquest mateix dimecres el director del, quatre trams de l'-la via més problemàtica pel que fa a accidents- patiran limitacions en el màxim de velocitat permesa encara sense una data concreta per començar a aplicar-se.En primer lloc, al tram de la via entrees rebaixarà de 120 a 100 km/h la velocitat màxima permesa. Trànsit també ha informat que en un futur es crearà un tercer carril en aquest tram i que les limitacions als vehicles pesants segueixen sent les mateixes, que són circular per la dreta i no superar els 80 km/h quan hi ha màxima intensitat de trànsit.El segon tram és el d'en direcció sud, on es mantenen els 120 km/h però s'instal·larà un radar de tram per assegurar que els conductors no sobrepassin aquest límit. Mentre aquest regulador de velocitat no hi sigui, els Mossos faran programes de control de velocitat en aquesta zona.En tercer lloc, el tram entre eltambé pateix una rebaixa de la velocitat fins als 100 km/h. Per últim, la connexió de l'N-II al sud defarà un sistema perquè el carril dret sigui només per entrades i sortides i amb una velocitat màxima de 80 km/h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor