«Joc de Cartes» se'n va a Madrid

Demà us portem un programa que de ben segur no us esperàveu 😱 Com que ja sabem de sobres que a Catalunya els calçots els fem ben bons, hem anat a buscar el millor restaurant de CALÇOTADA a Madrid! 🔥🙌 Demà, #JocDeCartesTV3 a les 22.05 a @tv3cat pic.twitter.com/A3LPmt1g4W — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 8, 2022

. Aquest concepte pot resultar sorprenent per a molts, però existeix. Així es podrà veure aquest mateix dimecres aportarà el concurs de TV3 a la capital espanyola per primera vegada amb la seva furgoneta per trobar-hi la millorEl primer establiment que hi competirà és el del català Xavier Saludes,, que va obrir una taberna fa 25 anys. El segon és, d'Antonio Melgar, un andalús que manifesta a Madrid la seva passió per la gastronomia catalana. Elde la tarragonina Maribel Gutiérrez és el tercer candidat, mentre l'última parada serà a, del barceloní David Suriol.En el vídeo promocional del programa ja es veu que serà de pitet: una botifarra feta a la fregidora, un restaurador que desconeix quina és la salsa dels calçots... Queda clar, doncs, que l'edició especial de Madrid serà de les recordades per als -molts- espectadors del programa.Casualment, l'arribada de Joc de Cartes a Madrid coincideix amb els elogis de Marc Ribas a la capital estatal en detriment de la capital catalana: "", va assegurar el xef a El Suplement de Catalunya Ràdio. "Mires les facilitats que hi ha a Madrid, on no hi havia bons restaurants i que ara n'està ple, amb una gastronomia molt millor que Barcelona, i veus que", va sentenciar el popular xef.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor