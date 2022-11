Guijarro s’erigeix com alternativa a Albiol: «Cal tenir clar la Badalona a la que no volem tornar»

L’alcalde dei candidat dela la reelecció,, ha presentat aquest dimarts el seu projecte per a les eleccions municipals de 2023 en un acte en què ha assenyalat directament al candidat popular,, com el rival a batre. "", ha etzibat, per després definir en un llarg reguitzell de retrets al model que representa.Guijarro s’erigeix així en l'alternativa perquè no hi hagi "mai més" una Badalona convertida en un "" amb un alcalde "amb". "Mai més la vergonya, mai més la dreta, ni la d’Ayuso, ni la de Feijoó, ni la d’Albiol.", ha clamat amb vehemència.En aquest sentit, Guijarro ha demanat als badalonins que no es "contagiïn del desànim i el pessimisme" de la Badalona "" que, segons ell, representa Albiol. Cal, ha dit l’alcaldable, que els veïns creguin en laque, assegura, ha iniciat la ciutat en el seu darrer any de mandat.L’alcalde s'ha definit com el representant de la. Fa un any, diu, que s’ha dedicat a treure les capes de terra "que uns i altres hi han abocat" per poder redescobrir una "", en contraposició a la ciutat "sense futur" del seu antecessor.Guijarro ha definit Albiol com un alcalde "que" i que posa per sobre els seus interessos personals als de la ciutat. També li ha retret que cada dia parli malament de la ciutat, segons ell, i que s’hagi convertit en un "ambaixador que".Pel que fa a la seva obra de govern, Guijarro ha recordat a Albiol que posarà en marxa una, mentre altres "s’omplen la boca" parlant d’inseguretat. "", ha exclamat el líder socialista per acabar.

