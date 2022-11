L'Audiència Nacional envia a judici els acusats pel finançament irregular de CDC

El jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional ha acordat l'obertura del judici oral als acusats pel 3% del PDECat i Convergència, així com als extresorers d'aquesta, Germà Gordó, Daniel Osácar i Andreu Viloca. En la resolució, Pedraz cita un total de trenta persones físiques -polítics, empresaris i funcionaris- i 16 persones jurídiques, i decreta l'arxiu provisional parcial per a Juan Antonio Carpintero. La Fiscalia Anticorrupció ja va sol·licitar penes de més de 20 anys de presó per als acusats i una multa de 3 milions d'euros per al PDECat per l'"estratègia de finançament il·lícit" que s'hauria realitzat "sistemàticament" durant anys en la seva predecessora política, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en el marc del cas 3%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor