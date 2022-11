Foment es llança a l'assalt de la CEOE per fer-la «més moderna i menys personalista»

Hi haurà batalla electoral a la CEOE, l'organització de la gran patronal espanyola. L'empresària, vicepresidenta decompetirà amb, president de l'empresariat espanyol, en les eleccions del 23 de novembre, després d'un llarg període de desencontres amb la cúpula empresarial espanyola . Aquest dimarts, Josep Sánchez Llibre ha fet una compareixença al costat de Virgínia Guinda i la plana major de Foment per explicar la posició de l'organització. La candidata ha defensat una CEOE "més moderna i menys personalista, menys jerarquitzada i més transparent".Sánchez Llibre ha mostrat elper Garamendi i ha assegurat que la CEOE és "casa seva" ja que Foment és entitat fundadora de l'entitat empresarial espanyola. El president de Foment ha explicat que la candidatura de Guinda és fruit de la voluntat de l'empresària, que va expressar que volia competir per liderar la CEOE. Sánchez Llibre ha destacat del perfil de Guinda que és "unaque sap el que és pagar impostos i sous cada mes". Al fer-ho, ha subratllat una de les línies estratègiques de la candidatura de Gunda: el seu caràcter representatiu de l'empresariat industrial enfront un Garamendi més vinculat a l'estructura oficial de la CEOE i amb un perfil empresarial més feble.Guinda ha assenyalat que es presenta perquè en un context de crisi molt greu és imprescindible que la CEOE funcioni "d'una manera més efectiva". Ha reclamat una governança més moderna i participativa, "en quèi la patronal tingui més voluntat propositiva". Una manera suau d'apuntar cap a un Garamendi a qui s'acusa de personalista.Virgínia Guinda ha explicat els principals punts del seu projecte, del qual ha destacat que cal, que se senten "allunyades" de les accions de la CEOE. Ha defensat un pacte de rendes en un marc de reformes estructurals que afectin la fiscalitat i les cotitzacions. "Els salaris han de millorar", ha dit, "però laestà també llunyana de la mitjana europea". Ha afirmat que el salari mínim "no pot ser igual per un agricultor que per un industrial o un jove que comença en el mercat laboral".L'aspirant a desplaçar Garamendi ha mostrat els suports de partida amb què compta:, la patronal de la cogeneració, Foment del Treball, la patronal de, l'empresariat deli elDilluns, lade la patronal catalana va donar suport per unanimitat a la candidatura a presidir la patronal espanyola. Les eleccions tindran lloc el proper 23 de novembre en una assemblea a Madrid en què participaran prop de 900 delegats de totes les organitzacions territorials i sectorials del món de l'empresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor