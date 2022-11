Rupit renuncia a la distinció de «poble més bonic d'Espanya»

Una família, travessant el pont penjant de Rupit Foto: ACN

ha descartat optar al reconeixement de". El municipi fa temps que rep una gran afluència de visitants i des de l'Ajuntament es treballa per gestionar-ho. En aquesta línia, l'etiqueta plantejava l'arribada d'encara més turistes al poble i, tot i que, tal com ha explicat l'alcalde del municipi,, al principi des de l'Ajuntament es va veure "amb bons ulls", després d'analitzar la situació es va concloure que "primer hem de fer l'exercici de continuar gestionant de la millor manera el gran nombre de visites que reben durant tot l'any".Marcé afirma que Rupit "viu del turisme" però que "", sobretot "en èpoques concretes de l'any, com la Setmana Santa" i el reconeixement portaria encara més flux de visites al territori. En aquest sentit, l'alcalde ha detallat que des de l'Ajuntament fa temps que es prenen mesures. Per exemple, en dates assenyalades es coordinen amb altres municipis del voltant, com l'Esquirol i Tavertet, per gestionar la massificació turística de la zona, i així millorar l'experiència "tant del visitant com dels veïns del municipi".Tot i això, Rupit, juntament amb els municipis espanyols d'Alquézar (Osca) i Guadalupe (Càceres),sí que ha presentat candidatura per ser distingit com un dels, reconeixement que dona l'. En aquesta línia, Marcé ha explicat que aquesta distinció encaixa millor amb les polítiques que es porten a terme des de l'ajuntament i valora el treball que porten fent els últims anys relacionat amb el, la mirada tàctil per a facilitar les coses a persones amb dificultats visuals o auditives, així com la moratòria pels habitatges d'ús turístic, d'entre altres.L'any passat, s'hi van presentar uns 170 pobles, tots de menys de 15.000 habitants, i finalment, només 44 van obtenir l'acreditació. Alguns dels requisits que demana l'Organització Mundial del Turisme són potenciar el turisme sostenible o relacionar sectors econòmics com el primari i el terciari. Albert Marcé ha defensat que, en aquests aspectes,El veredicte final de l'Organització Mundial del Turisme serà al desembre, quan Rupit i els seus veïns sabran si són reconeguts amb el distintiu.

