Argimon admet que Trias serà el candidat de Junts a Barcelona

és l'única gran partit que encara no ha definit quin serà el seu alcaldable aper a lesdel maig que ve.és el principal aspirant a ser cap de llista, però ni l'exalcalde ni la formació ho han confirmat oficialment. Tanmateix,ha admès aquest dilluns a TV3 que Trias serà el candidat de Junts a la capital catalana. L'exconseller de Salut ho ha apuntat gairebé sense voler-ho, en el marc d'una entrevista sobre la pandèmia al programa Tot es mou . Preguntat sobre si seria cap de cartell de Junts a Barcelona, Argimon ha respost això: "".L'exconseller de Salut no ha descartat integrar-se a la candidatura que encapçali Trias. "", ha repetit en diverses ocasions sobre el seu futur durant la conversa amb Helena Garcia Melero. "La ciutat de Barcelona em fa moltíssima il·lusió", ha reblat Argimon. En les darreres setmanes, Trias va prendre la decisió d'abandonar el PDECat i unir-se al projecte de Junts . El trencament del Govern de coalició a la Generalitat i la picabaralla entre els dos grans partits independentistes no han estat un motiu suficient perquè l'exalcalde aposti per la formació que presideixLa confirmació d'Argimon sobre la candidatura de Trias arriba després que el PSC hagi proclamat Jaume Collboni com a alcaldable del partit a la capital catalana . El primer tinent d'alcalde de Barcelona se sent favorit en el camí cap a les eleccions municipals de la primavera que ve. "", ha afirmat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Collboni va ser el tercer candidat més votat el 2019, per darrere d'. El dirigent socialista entén que ara l'escenari ha canviat. "Tinc moltes ganes que sigui el 28 de maig a la nit i puguem proclamar la victòria socialista a Barcelona", ha reblat.

