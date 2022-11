Protesta a la seu del PSC: toc d'atenció social per l'enduriment del discurs contra les ocupacions

Les implicacions dels desnonaments exprés

Una protesta blindada

Més d'un centenar de persones, convocades per les PAH catalanes, s'han mobilitzat ambi criticar la seva postura enduridad'habitatges. En especial, s'ha reclamat que el PSOE faci marxa enrere en la seva proposta de reformar la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) perquè els jutges puguin ordenar desnonaments en menys de 48 hores des que es té coneixement d'una ocupació, ara que la iniciativa entoma els seus tràmits finals al Congrés dels Diputats. Després de prop de dues hores de protesta, finalment ha sortit l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i membre de la comissió executiva del partit,, a dialogar amb els manifestants. Hi ha debatut durant deu minuts i finalment s'ha avingut a estudiar una data propera per reunir-se amb els representants del moviment pel dret a l'habitatge.En una conversa ràpida a peu de carrer, Moret ha escoltat les principals peticions dels concentrats. Entre les quals, que s'anul·li la voluntat de fer desnonaments ràpids o que, que fa temps que no avança i sobre la qual des d'Unides Podem han acusat obertament el seu soci de govern, el PSOE, de mostrar una "resistència total" a la seva tramitació. La representant dels socialistes ha evitat entrar en matèria sobre el fons de les qüestions, però ha marcat perfil pel que fa a la normativa que podria regular el preu dels lloguers a l'Estat.. Tot seguit, ha reclamat traslladar el conjunt de les discussions a una trobada propera amb els activistes. Els manifestants reclamaven que fos aquesta mateixa setmana, i Lluïsa Moret s'ha limitat a "intentar-ho".Elha arribat després de setmanes de preocupació entre els col·lectius que atenen famílies amb una situació d'emergència econòmica. Així, militants de la PAH de diverses assemblees de Catalunya i participants d'altres espais pel dret a l'habitatge han volgut transmetre ladavant la intensificació del discurs socialista pel que fa a les ocupacions. El darrer mes, els socialistes han portat debats contra aquesta problemàtica tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya i al Congrés.Davant d'això, megàfon en mà, el portaveu de la PAH Juanjo Ramón ha lamentat que en plena crisi social el PSC posi el focus en un fenomen que suposa una solució d'urgència per a algunes famílies en situacó de vulnerabilitat. Algunes d'elles explicaven el seu cas a NacióDigital , aquest cap de setmana. "buit de grans propietaris i fons voltors", ha apuntat l'activista. Tot seguit, ha reivindicat que "calen mesures antidesnonaments i no desnonaments exprés", en referència a la proposta del PSOE que aviat es votarà a la cambra baixa espanyola.Sigui com sigui, la protesta ha aconseguit un mínim acord, després de la pressió al carrer. Un fet que, d'inici, no se sabia quina reacció política trobaria. De fet, en arribar al, la seu del partit situada al carrer Pallars de Barcelona, els manifestants s'han trobat un dispositiu d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra que ja feien guàrdia al carrer. Davant d'això, Ramón ha explicat que esperaven que els líders de la formació surtissin a parlar amb ells. "", ha dit el representant de la PAH, mentre a l'interior de l'edifici se celebrava la comissió executiva del partit, que aplega representants com el secretari general del partit, Salvador Illa, o el president de la formació, Miquel Iceta.Finalment, després de la conversa amb Lluïsa Moret, els portaveus de l'acció han advertit que si els socialistes no compleixen amb el compromís adquirita mobilitzar-se. Eren gairebé dos quarts d'una del migdia, i la riuada de gent que s'havia desplaçat fins a Barcelona, moltes d'elles amb l'amenaça d'un desnonament a sobre, desapareixia pel Poblenou amb una mitja resignació. D'una banda, celebrant la interlocució política forçada. D'una altra, preocupada per una deriva que difícilment es revertirà amb una reunió, encara sense concretar.

