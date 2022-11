Ridícul d'Elon Musk: Twitter demana que tornin diversos treballadors acomiadats «perquè els necessiten»

Situació deLa companyia està demanant que tornin desenes de treballadors que van ser acomiadats la setmana passada, després de constatar que les retallades de plantilla els han posat en escac. Molts dels empleats que van ser acomiadats per la nova direcció d'o, realment,perquè les seves figures són imprescindibles pel funcionament actual de Twitter.Així ho ha explicat, que ha assenyalat que molts d'aquests treballadors acomiadats serien indispensables per dur a terme el pla revolucionari de Musk a la xarxa social. Quotes mensuals, algoritmes públics o subscripcions de tota mena són algunes de les propostes que el magnat sud-africà vol dur a terme a Twitter en un curt o mitjà termini. L'acomiadament d'aquests treballadors ha deixat constànciai de la manca d'experiència dels nous líders situats per Musk.Molts d'aquests treballadors van ser informats per correu electrònic o per un missatge del servei Slack del seu acomiadament. És més,de persones sortint per la porta de l'edifici amb capses de cartó, al més pur estil Lehman Brothers el 2008. El magnat va argumentar així les retallades de sous i plantilla: "No hi ha més remei. Twitter perd 4 milions de dòlars al dia", va explicar en declaracions als mitjans nord-americans.Els van arribar a l'estat espanyol, on Musk ha despatxat els 26 treballadors que té la firma . Així ho han denunciat UGT i CCOO, que han advertit que aquesta decisió de la multinacional no es pot dur a termeEl secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat que "s'ha de fer com a" i, per tant, implica un15 dies de negociació i comunicar-ho a l'autoritat laboral. Per això, ha considerat que. Uns acomiadaments que, tal com han assenyalat els sindicats, han arribat

