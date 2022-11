Les intimitats de Joan Carles, al descobert: ja es poden escoltar els dos primers capítols del podcast de Corinna

La caixa dels trons, oberta

, el nou podcast desobre la seva relació amb el rei emèrit espanyol, ja es pot escoltar a tots els serveis d'streaming de reproducció de contingut. L'exprincesa alemanya ja va avançar la setmana passada que obriria la caixa dels trons sobre el seu affair amb Joan Carles durant el seu regnat i quines van ser les seves vivències al voltant de la relació, la monarquia espanyola i altres situacions polèmiques que van esquitxar la Casa Reial.Produïda peraquesta sèrie assegura que els episodis aglutinen conspiracions internacionals (i nacionals, com han exposat ja altres protagonistes de l'època),i la llarga llista d'amors de Joan Carles que van confluir amb Corinna Larsen. Cada setmana es publicaran dos episodis dels vuit en total que conformaran el podcast., una de les actrius protagonistes de la sèrie, és l'encarregada de narrar els episodis. Es pot escoltar en espanyol i, en l'estrena d'aquest 7 de novembre amb els dos primers episodis, es desgrana com es van conèixer Joan Carles i Corinna, quins van ser els primers passos de la seva relació i com va encaixar això en l'escenari polític i de poder de l'estat espanyol.Larsen ja va avançar la setmana passada diverses de les intimitats que exposarà en els vuit capítols del podcast., a més dels problemes que comportava mantenir una relació amb l'anterior monarca d'Espanya. "Em trucava probablement unes deu vegades al dia, i cada dia m'enviava flors i cartes", han avançat els diaris espanyols que afirmava Corinna.L'exprincesa alemanya, afirma, va prendre consciència que la vida extramatrimonial de Joan CarlesA més, carrega contra el seu matrimoni amb Sofia: "És un matrimoni només en imatge i feia temps que havien deixat de passar temps junts quan no estaven en públic. La relació d'ells havia començat amb coqueteig entre cosins en un iot".

