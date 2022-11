L'exministre José Barrionuevo admet que el Ministeri de l'Interior controlava els GAL

L'home que més anys ha estat al capdavant delen democràcia -un total de 2.001 dies, que equivalen a més de cinc anys-,, ha admès en una entrevista publicada aquest diumenge a El País que el seu ministeri controlava els Grups Antiterroristes d'Alliberament (). El 1998 el Tribunal Suprem (TS) el va condemnar apels delictes de segrest i malversació de diners públics. Finalment, però, només va passar tres mesos entre reixes perquè se li va concedir un. De tot plegat, Barrionuevo diu que no guarda "rancúnia". L'home que va ser condemnat per la guerra bruta contra ETA diu que es va sentirL'extitular d'Interior assegura que la col·laboració amb el ministeri francès mai va ser "completa", però que, així i tot, el govern espanyol va aconseguir tenir serveis en el seu territori. El límit es va traspassar amb el segrest de, pròxim a l'"ambient" d'ETA. "Jo vaig ordenar alliberar-lo", afirma Barrionuevo, que relata com va estar detingut nou dies per un grup de la policia que "es va equivocar".L'alternativa, explica, era "liquidar-lo".I tot i que els delictes ja han prescrit, no dona noms de les persones que l'avisen del seu empresonament per part de la policia de Biscaia. "Soc com un capità de barco". Precisament per això, el titular d'Interior afirma que no va prendre mesures tot i saber que cometia un delicte perquè "era una guerra" i que ell ". Així són les normes", conclou.El que sí que reconeix és la captura de l'etarra. Quatre policies espanyols van ser detinguts el 1983 a Hendaia quan intentaven segrestar Goñi, líder de l'operació de segrest del Cap de Farmàcia Alberto Martín Barrios, assassinat dues setmanes després dels fets per la banda terrorista basca. L'exministre de l'Interior relata que va explicar al Congrés dels Diputats que ell havia ordenat l'operació i que no va tenir cap repercussió tot i que admet que. Sobre l'expolicia que va denunciar els GAL, Amedo, Barrionuevo afirma que no se'l va indultar perquè Felipe González "no es va atrevir", encara que ell li ho va demanar. No obstant això, Barrionuevo reflexiona i

