El Camp Nou dona a Piqué l'homenatge que es mereix

#frac1 | 📹 L'speaker del Camp Nou canta l'onze del Barça amb el nom de Gerard Piqué per última vegada. #Sempr3 pic.twitter.com/j0rcsWIa6F — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) November 5, 2022

L'ovació de les 20:45 hores, quan els jugadors del Barça han saltat a la gespa per escalfar, ja feia preveure que els presagis es complirien la nit que Gerard Piqué s'acomiadava del. El vídeo que va compartir a les xarxes socials per dir adeu a la seva afició va fer tocar de peus a terra a tothom i prendre consciència de la llegenda que és el central de la Bonanova. I així ho ha demostrat l'afició. El partit era secundari.o qualsevol altre, no era important aquest dissabte.. Els 22 protagonistes, amb un de destacat, salten a la gespa i el Camp Nou esclata. Aplaudiments i càntics per un jugador que ja ha fet vibrar abans els fonaments d'aquest palau. Ara, el motiu no són els gols ni les jugades salvadores, sinó la simple constatació d'una feina ben feta. Piqué mira amunt i somriu. Intenta arribar a la filera amb els seus companys sense perdre la concentració.Quan es frena,. Feia temps que no rebia l'escalf d'aquesta gent i la seva cara demostra que ho trobava a faltar. Per megafonia, l'speaker del Barça recita un discurs reservat per uns pocs escollits. Ell n'és un. Amb prou feines se l'escolta, entre claps i crits de "". I fins aquí. És un professional i es comportarà com a tal fins que jugui el seu últim segon.. El Barça no triga a sotmetre el seu rival i Piqué s'anima fins i tot a despenjar-se en atac en alguna ocasió. Com si un guionista poc original hagués dissenyat l'escena, l'àrbitre pitaa favor dels locals. "", torna a cantar la grada.li ofereix la pilota, però el central la rebutja. No vol seguir el guió. El davanter polonès acaba convertint-se en el tirador final i, com qui sap que no és el dia perquè sigui el protagonista, el falla.Com marca el protocol, el jugador que es retira ha de ser substituït en els instants finals del partit. Al minut 82, Xavi ha ordenat que era el moment.i Piqué no ha pogut aguantar-se les llàgrimes. Amb els ulls vermells i entre abraçades dels seus companys, el 3 del Barça ha abandonat el Camp Nou per darrera vegada.Unes quantespoden ser suficients per entendre la magnitud de Piqué. És el, amb 30 títols a la seva vitrina, només per darrere de Leo Messi i Andrés Iniesta. Com a culer, ha guanyat 8 lligues, 3 Champions, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa i 6 Supercopes d'Espanya. Amb la selecció espanyola ha aconseguit un Mundial, una Eurocopa i una Eurocopa sub-19; mentre que amb el Manchester United, una Champions més, una lliga anglesa i una Copa de la lliga anglesa.

