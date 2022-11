Òmnium es compromet a liderar la represa del procés i assumeix que no hi ha «receptes fàcils»

Després d'una diada convulsa i del trencament del Govern de coalició entre ERC i Junts, Òmnium aposta dibuixar i impulsar una nova etapa dins l'independentisme que ha de passar, necessàriament, per la incorporació dei agents socials empresarials i culturals, per passar la pantalla de la situació actual on hi ha "tres partits i dues entitats", en referència a ERC, Junts, CUP, Òmnium i ANC. Així ho ha verbalitzat el seu president,durant el seu discurs en un acte a Badalona per commemorar els 10 anys de la Declaració de Santa Coloma, en la qual l'entitat ha refermat el seu compromís i voluntat de liderar l'estratègia per assolir la independència.Fent diagnosi, el president de l'entitat ha constatat que la "xarxa social independentista" continua sent sòlida, però ha subratllat que el projecte polític "no està cohesionat" i que, per tant, és necessari construir "". "A Òmnium no venem fulls de ruta ni", ha advertit Antich, que ha assegurat que estan treballant per generar "nous marcs i afavorir nous escenaris per treballar", una tasca que ha detallat que estan fent "enmig del soroll i". "Això ens obliga a duplicar esforços, treballar per reconstruir l'espai polític mentre continuem lluitant en tots els fronts on socialment podem incidir", ha afegit el president de l'entitat.Òmnium ha commemorat els 10 anys de la Declaració de Santa Coloma, un acte que va ser punt d'inflexió per a Òmnium, que llavors presidia, i que va declarar que només amb unes pot preservar la llengua, la cultura i la cohesió social. "Avui reivindiquem aquesta declaració i refermem el compromís", ha assegurat Antich, que també ha avisat que "de nou" toca mirar endavant: "Dir-nos les coses clares, aglutinar, fer de pont i catalitzador". "No tenim més alternativa que emancipar-nos", ha insistit Antich, que ha advertit que aquesta emancipació només serà possible amb: "Reconeixent la riquesa de la diversitat i el pluralisme".

