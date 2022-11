El PSC esvaeix els dubtes i proclama Collboni com alcaldable: «Podem tornar a unir Barcelona»

Salvador Illa reivindica Collboni per acabar amb els "embolics"

El màxim representant del PSC a l'Ajuntament de Barcelona,, ha estat proclamat oficialment aquest dissabte el candidat dels socialistes a la ciutat de Barcelona. Després de múltiplesque havien plantejat damunt la possibilitat que Collboni no repetís i que el PSOE hi situés altres figures com la del ministre i exprimer secretari del PSC,, finalment Collboni ha rebuten un acte a Barcelona amb més de mig miler de militants, simpatitzants i dirigents socialistes. "Bon dia. Em dic Jaume Collboni i vull ser el proper alcalde de Barcelona": amb aquestes paraules ha començat la seva intervenció el protagonista de la jornada, que ha pujat dalt l'escenari al ritme de la cançó Barcelona d'Ed Sheeran, des d'on s'ha proclamat com el candidat capaç dei "governar per a tothom", i fer-ho declarant "la guerra a l'incivisme".La proclamació de Collboni, a la qual han assistit dirigents històrics d'abans i ara com, arriba després que l'alcaldable hagi estat l'únic militant que manifestés la voluntat de concórrer a lesper ser l'alcaldable dels socialistes a la capital catalana. Qualsevol afiliat socialista podia reunirper proposar el seu nom en aquest procés, però només ho va fer Collboni, que a més, en va presentar un total de. Com ningú més va donar el pas, el PSC va decidirel procés intern per escollir el cap de llista i va programar l'acte de proclamació per aquest dissabte.En la seva intervenció, Collboni ha erigit el PSC com l'únic partit capaç de tenir una mirada llarga perquè venenen referència al pas per l'alcaldia dels socialistes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Jordi Hereu i Joan Clos. "Per tenir una idea clara has de tenir la tradició, el suport, el coneixement i l'experiència que et dona la gent que t'ha precedit", ha declarat Collboni, per marcar així distàncies amb les principals formacions amb les que confronta, ERC i els comuns. "No es fa cap projecte sòlid si no hi ha", ha insistit.A ERC hi ha dedicat una bona estona. Collboni ha assegurat que els d'Ernest Maragall no tenen projectes clars en carpetes com la ronda de Sant Antoni o l'Aeroport de Barcelona, i els ha criticat per la recent proposta perquè els. "És un gravíssim error", ha proclamat Collboni, que ha considerat que això no és governar per la "Catalunya sencera" a la qual es refereix el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Aquest és l'únic missatge que té ERC a sis mesos de les eleccions", ha dit Collboni, que ha insistit: "Companys d'ERC, les llengües es promouen, s'estimen, s'estimulen, no es prohibeixen. Els pregoners han de poder fer el pregó en la llengua que els dona la gana". Finalment, ha cridat a governar per deixar enrere "les divisions del procés": "No permetré que ERC utilitzi Barcelona pels seus interessos de partit".Collboni ha fet bandera dels seus inicis, reivindicant-se part de la lluita delen defensa de l'educació pública, també amb el "sindicalisme de classe", fins que l'any 2014 es va decidir presentar per primera vegada a les primàries per Barcelona. El seu compromís? "Em deixaré la pell i el cor, hi posaré. Escoltaré a tothom iem voti o no em voti", ha expressat Collboni, que ha dit que l'esperit de governar dels socialistes està marcat per l'Abans de prendre la paraula el protagonista, ha estat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui ha reivindicat el llegat dels alcaldes socialistes que ha tingut Barcelona, dels quals ha remarcat que "pensaven en gran" i que van situar Barcelona com unHa apostat perquè sigui ara Collboni qui prengui el seu llegat per orbrir una nova etapa de "política útil". Per Illa, Collboni és un polític a qui el descriu eli capacitat d'arribar a acords, però també l'ambició i. "És un home que no tolera actituds incíviques, que vol unaon es respectin les normes de convivència", ha descrit Illa.El primer secretari del PSC confia que a partir del maig del 2023, quan estan previstes les eleccions, "s'acabi l'embolic" i comenci una etapa "d'esperança i sentit comú", una política que també espera que es reprodueixi en tot l'espectre català, per combatre "populismes, extremismes i discursos de confrontació permanent". Així, una vegada més, Illa ha aprofitat per carregar contra, a qui ha exigit que no "s'amagui" en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Però també ha repartit pel conseller d'Interior,, a qui ha convidat una vegada més a marxar "a casa seva" i l'ha acusat de "jugar amb els Mossos". Finalment, ha fet una "crida a l'acció" de tot el socialisme, demanant als càrrecs electes i candidats que treballin amb la capacitat d'escoltar, respectar, dialogar, proposar, arribar a acords, i fer-ho amb valentia i "sense por". "", ha tancat.Fins que no s'ha oficialitzat la proclamació de Collboni, no es tenien totes que seria ell el candidat, ja que diverses informacions publicades situaven la possibilitat que la direcció del PSOE escollís un altre candidat per la ciutat. Tot i això, fa ja temps que el PSC havia tancat files amb Collboni com a candidat, intentant acabar amb el soroll. "Hi ha Collboni per molta estona", va dir Illa el mes de maig a la convenció política del PSC, mentre que el juny era la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, la que tancava files amb ell: "Collboni és el nostre candidat a l'alcaldia de Barcelona", deia en roda de premsa.

