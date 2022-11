Per què algunes peres tenen la tija coberta de vermell?

Gairebé tots els consumidors de fruita s'han preguntat, alguna vegada, per quèDoncs ha arribat el moment d'esvair els dubtes. Es tracta de lacre, un tipus de cera de composició variable fins al segle XX, i que actualment es fan amb polímers termoplàstics. Es recomanaTé una temperatura de fusió baixa, cosa que implica facilitat per fondre's, i s'utilitzava moltEn aquest àmbit, el seu ús ja és residual i només li ha quedat un rol purament decoratiu. Lael continua fent servir per donar presència a documents, amb la forma de l'escut heràldic familiar.En algunes varietats de pera -habitualment les de categoria superior- la seva utilitat no és només estètica, sinó que"En redueix la deshidratació i la transpiració i evita la possible entrada de patògens a través de la ferida del tall", va revelar el popular doctor en ciència i tecnologia d'aliments. Amb tot, recorda que li dona "un aspecte de luxe", un altre detall que cal tenir en compte.Les peres són una de les fruites més delicades, pel que aquesta és una manera de protegir-les i obtenir una conservació major del producte. Per aquest mateix motiu se'ls manté la tija:i es fan malbé abans, cosa que passa a altres fruites com les cireres.

