Qui és Le Nais?

de Le Nais no només té una veu preciosa i un bon gust musical innegable sinó que, a més, també és dissenyadora de joies, model i una tia collonuda vaig pensar: "uau!". És la Naida C. Castel. D’ella primer vaig conèixer les seves peces d’orfebreria i després les musicals, totes forjades amb molta feina i molt tacte. Es veuen de seguida, aquestes coses. I totes sempre filades amb una idea concreta darrere que, en funció de la col·lecció o del disc és una o una altra. La seva veu potser us sonarà d’haver-la vist al Primavera Sound defensant el seu projecte de Le Nais o acompanyant a M.I.A en el cor de noies que va fer pujar al seu concert al festival.i a alguna de les meves llistes preferides de Spotify. Són set cançons que, segons ella mateixa explica, són fruit d’un procés d’introspecció que li ha suposat aprenentatge, empoderament i alliberament. El mateix títol de l’àlbum, formulat com una pregunta, ja deixa entreveure quines han estat les idees que li han passat pel cap durant tot aquest temps; i escoltant la resta de les lletres, veus que no ha trobat una única resposta vàlida. Són cançons, diu, que exploren algunes parts de la nostra psique a través de les seves històries i les seves experiències, però també de les de la gent que la rodeja i, fins i tot, gent que tampoc coneix tant.perquè van tenir problemes amb la distribució online de l’àlbum– vaig poder acompanyar la Naida en una listening party a la botiga de plantes de Gràcia Casa Protea. Les listening parties són aquesta mena de trobades entre amics i coneguts de l’artista que es fan per poder escoltar col·lectivament el disc que s’està a punt de presentar. Per a l’artista serveixen com a mostra d’afecte a aquells a qui se li vol ensenyar la feina feta abans que al gran públic. A mi, com a periodista, sempre em van bé per veure com respira aquell projecte. I, en aquest cas, també com a fan, per comprovar que en directe sona tan bé com enregistrat.per primera vegada a casa, en solitari, amb els auriculars posats i el volum a tot drap. Durant la listening party vaig veure les primeres reaccions d’aquells pocs assistents amics de la Naida. I aquest dissabte em farà molta il·lusió convertir aquesta experiència solitària primer i de petit comitè després en una vivència grupal a la sala Laut en el marc del festival Curtcircuit, en un concert de presentació que començarà a les 21h i que confio que durarà per sempre a la nostra biblioteca de records personals i col·lectius. La pregunta que titula aquest article, qui és Le Nais, tampoc té una única resposta vàlida: és cantant, joiera, artista, model. És la Naida C. Castel i és algú a qui val la pena seguir la pista.

