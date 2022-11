Els cinc reptes immediats que haurà d'afrontar la direcció continuista d'ERC

Mantenir la unitat estratègica

Doble negociació a Madrid: pressupostos i sedició

Govern en solitari: per ara, passes tímides

Municipals: trencar l'hegemonia del PSC

Junqueras i Rovira: més d'una dècada

Oriol Junqueras i Marta Rovira al congrés de 2015 Foto: ERC

L'any 2011,es van convertir en els màxims dirigents d'. Agafaven les regnes del partit en un moment especialment complicat per les lluites internes entre les famílies republicanes, i també pels mals resultats electorals. ERC tenia només 10 diputats al Parlament i havia desaparegut de totes les grans capitals, amb l'excepció de Barcelona. Ara, una dècada després, ostenta la presidència de la Generalitat i és el partit independentista amb més pes a, amb nou diputats més que Junts.Els bons resultats i altres factors -com la repressió a la qual s'han vist sotmesos per l'1-O-, han empès la militància ael lideratge del junquerisme. Amb una participació del 50,2%, les bases han reescollitaquest diumenge la candidatura encapçalada pel president d'ERC i la secretària general amb el 87% dels vots. En concret, han votat, 3.747 a favor de la candidatura, i 562 en blanc. L'última votació, l'any, va comptar amb unade la militància, que va avalar Junqueras amb el 88% del suport i Rovira amb el 86,75%: en aquella ocasió, la militància va poder votar per separat a cada candidat de l'executiva. En definitiva, en aquesta ocasió baixa la participació i la posició en contra es perfila en un 13%.La nova executiva, continuista, manté moltes de les persones que ja hi formaven part com Lluís Salvadó, Pere Aragonès, Marta Vilalta o Raül Romeva, a més de Josep Maria Jové com a president del Consell Nacional. També incorpora nousper anar preparant relleus. Si fa uns anys Junqueras i Rovira començaven a impulsar figures joves com Vilalta i Aragonès, ara també s'incorporen a l'executiva diversos membres provinents del Jovent Republicà com són els diputats, i també l'actual portaveu de les joventuts,. Entre les noves incorporacions, també s'hi situa l'alcalde de Fonollosa,, l'exsecretària de la mesa del Parlament, i el periodista i degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona,. Marc Colomer ocupa des de mitjans de setembre la vicesecretaria de comunicació.La militància, que ha pogut votar durant tota la jornada d'aquest diumenge tant telemàticament com presencialment, també ha escollit elsdel partit, un total de 30. El més votat, que repeteix en aquest òrgan, ha estat el dirigent històric, amb 2.925 vots. Entre els més votats hi destaquen també, Marta Rovira i Martínez, Josep Huguet, Eduard López, Anna Caula, Maite Aymerich, Marta Cid, Santi Valls i Teresa Vallverdú.Amb el nou equip proclamat, comença ara l'elaboració delsque han de ser el full de ruta dels republicans en els propers anys, i que s'aprovaran en la segona fase del congrés prevista per a finals de gener. La ponència marcarà el futur tenint en compte els reptes immediats als quals haurà de fer front la direcció. Són aquests:Al març, el tancament de files amb la via negociada en el marc de la conferència nacional va ser rotund: el 97,23% de les bases va aprovar la ponència política que referma lacom l'eina per resoldre el conflicte polític. La cúpula continua convençuda que aquesta estratègia, per més que sigui lenta i generi crítiques en bona part de l'independentisme, és l'única que existeix, i que per tant no tenen previst canviar-la. Tanmateix, laestà en risc si no s'aconsegueix allò promès, com és la desjudicialització per abans de final d'any, aspecte que aspiren a encarrilar aquest novembre. Amb el pas del temps, si no hi ha fruits pot anar augmentant la remor interna de les bases dels republicans. Fa només dos mesos, l'expresidenta del Parlament i militant d'ERCsuggeria la necessitat dea la taula.ERC sap queels necessita per aprovar els últims pressupostos de la legislatura i més en un moment d'alta complexitat per la crisi energètica i la inflació. És en aquest context que els republicans faran valdre la seva força. De moment han facilitat el primer tràmit dels comptes mentre les negociacions per la rebaixa o derogació de laes fan a porta tancada, amb una discreció similar a la que va marcar la negociació per indultar els presos. Encara que els fruits de la taula puguin ser menors dels que desitjaria ERC -amnistia i autodeterminació- els republicans consideren que són passes importants per reduir la capacitat repressora. Formalment desacomplexats, són plenament conscients que facin el que facin una part de l'independentisme els reprovarà, i és des d'aquesta visió que continuen defensant quecanvis en el marc del Congrés dels Diputats.A Catalunya, el Govern d'ERC en solitari va fent. Després del terratrèmol que va suposar la sortida de Junts, els republicans es volen donar temps i no s'imposen presses. Conscients que l'oposició augmentaria el to i la pressió després del trencament de l'executiu, ja van fixar des de l'inici que una possibleno seria cap drama. Així ho pensen des del carrer Calàbria, que preveuen que en aquests primers mesos serà complicat tramitar iniciatives parlamentàries, però confien que amb el temps tot plegat es vagi destensant i que els partits de l'oposició abandonin la posició del. Sigui com sigui, ara l'estratègia dels republicans serà insistir a Junts per l'aprovació dels comptes, sota l'argument que són un projecte iniciat pel seu exconselleri que per tant, ara no se'n poden desentendre.En el terreny municipal ERC s'hi troba còmoda. Les vaa tot Catalunya amb victòries inèdites com la de la ciutat de Barcelona, i arribant a l'alcaldia de dues altres capitals de província, Lleida i Tarragona. L'objectiu dels republicans ésles posicions en els llocs on ja els fan confiança, però també ser prou forts a Barcelona per evitar un tercer mandat encapçalat per Ada Colau. I no és tot, i és que si en una cosa treballen els d'Oriol Junqueras en els últims mesos, és en guanyar presència a les, moltes d'elles en mans del PSC, i és per això que han fixat el líder d'ERC a Madrid,, per dur a terme aquesta tasca. Més enllà de ser l'alcaldable de Santa Coloma de Gramenet , el seu discurs -que serà marcadament social i allunyat de l'eix nacional- buscarà arribar a tot el cinturó roig.Si alguna cosa caracteritza la política catalana -i en especial l'independentisme- en els últims anys, és el. En són exemples Junts amb Laura Borràs i Jordi Turull, Òmnium amb Xavier Antich, i l'ANC amb Dolors Feliu. Lluny d'aquest dinamisme, ERC ha decidit avançar el seu congrés que estava previst per l'any 2023 per falcar per quarta vegada consecutiva -2011, 2015, 2019 i ara 2022- el lideratge de Junqueras i Rovira, i demostrar que la major part de les bases -prop del 90% en les quatre ocasions que s'han presentat- continuen apostant per ells. Fins i tot, els republicans van fer unque marcaven un màxim de tres mandats, per fer possible que el president i la secretària general puguin continuar al capdavant, un moviment fet sota l'argument que la repressió que han patit tant amb la presó i l'exili no els ha permès desenvolupar "plenament" les funcions. ERC vol mostrar, sempre amb el risc, però, que les bases comencin a considerar que foren bons nous lideratges.

