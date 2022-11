Trapero defensa la jerarquia dels Mossos al Parlament: «No hi poden manar càrrecs de confiança»

"Policia i polític no han de confondre el seu paper"

"Van intentar apartar-me, però tinc uns drets"

Contrari als mecanismes de control extern

Va ser destituït el desembre de l'any passat i reubicat com a responsable de la, i ha mantingut el silenci públic des d'aleshores. Quasi un any després, i en un moment convuls als Mossos, el majorha reaparegut al Parlament en el marc de la comissió d'estudi sobre el model policial. Quan encara cueja la polèmica per la destitució del comissari Josep Maria Estela com a màxim responsable del cos -algunes veus coneixedores apuntaven a l'ombra de Trapero en les discrepàncies entre Estela i la cúpula del-, el major ha aprofitat criticar algunes de les decisions que ha pres Interior en relació amb la policia que ell dirigia, i també s'ha volgut reivindicar després de mesos de silenci.Trapero ha fet una defensa aferrissada de la jerarquia dels Mossos i ha alertat dels riscos que suposa una "presa de decisions plural" presentada com a "modernitat". "i faríem bé de respectar-ho i no confondre-ho", ha dit. En aquest sentit, ha afirmat que aquesta direcció coral pot "difuminar qui pren realment les decisions i que les prengui algú que no hi té competències" i pot servir per "traspassar límits". Trapero ha afirmat que als Mossos no hi poden manar "que estan fora de la jerarquia" i ha alertat de "figures que poden actuar com a cabdills i no han de retre comptes perquè no formen part de la jerarquia".Hi ha hagut intents d'ingerència de càrrecs de confiança? ". I evitar-ho passa perquè el professional s'hi negui. Pot passar que el cessin, però això és un tema menor", ha reblat. El major ha defensat la independència política dels Mossos, allunyada de "policies polítiques i servils". En aquest sentit, ha recordat les paraules que va dir a un conseller d'Interior: "Deixi'ns construir la policia que voldrà tenir com a ciutadà quan estigui a l'oposició", ha afirmat.El major també ha assegurat que la jerarquia i la decisió última del cap dels Mossos no està renyit amb prendre decisions consensuades amb la resta de comandaments. En aquest sentit, ha posat d'exemple -i ha reivindicat-, amb motiu del procés independentista. "Jo vaig donar les ordres i ho vaig fer després d'haver-les discutit i posat en comú amb els comandaments, però l'última decisió va ser meva i jo vaig respondre personalment", ha dit. L'l el va absoldre a ell i a la cúpula dels Mossos. "L'actuació va ser correcte i d'acord amb la llei", ha afirmat.El major ha defensat la policia ha dit que si no ha avançat més en termes democràtiques, no és per culpa dels agents. "Tenim un cos excepcional compromès amb els valors democràtics, i si no hem avançat més l'obstacle no és en l'uniforme", ha argumentat. Així, ha denunciat una gestió "" de la policia, i ha dit que en una policia "democràticament avançada" no s'estaria parlant de suposades ingerències polítiques del cos."Policia i polític han de treballar coordinadament, però", ha deixat clar. Trapero s'ha reivindicat com a alt funcionari de la Generalitat amb 30 anys d'experiència i ha reivindicat la seva "col·laboració lleial" amb tots els governs que hi ha hagut. Així mateix, però, ha dit que els funcionaris han d'actuar com a "límit" quan es vol apartar els Mossos de la legalitat o fer-los actuar seguint criteris partidistes. De tota manera, també ha insistit que els Mossos han de fugir de les actuacions corporativistes per encobrir actuacions improcedents.Trapero ha assegurat també quequan va ser destituït com a comissari en cap del cos i que es dediqués a "fer informes com una mena de vividor". "En uns altres àmbits pot funcionar però en la meva persona això no funciona", ha afirmat. El major ha explicat que va haver de "fer valdre els seus drets". "Vaig exigir que se m’havia de donar un lloc en l’estructura de comandament i aquí és on estic", ha afegit. En aquest sentit, ha insistit que ell no ha deixat de ser un comandament del cos.Trapero, que ara pilota la Divisió d'Avaluació de Serveis (DAS), ha detallat les funcions d'aquesta àrea a l'hora d'analitzar les actuacions dels Mossos. "Som els primers interessats en posar llum a la foscor i en la transparència", ha dit, tot i que ha matisat que aquesta voluntat de transparència ha de ser real i no pas interessada. Sobre els mecanismes de control extern que es debaten a la comissió del model policial, Trapero ha dit que, personalment, creu que. El major ha criticat que es presentin els mecanismes de control interns -com la DAS o la Divisió d'Assumptes Interns (DAI)- com a negatius i ineficients i, en canvi, els mecanismes de control externs siguin necessàriament positius i independents.

