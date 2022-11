El perfil fals associat al mòbil d'un col·laborador de Borràs arriba a la comissió de garanties de Junts

, compte de Twitter que va aparèixer la setmana passada per defensarun cop dimitit com a vicepresident de Junts i que estava vinculat al mòbil de, col·laborador estret dei empleat del partit com a adjunt a la secretaria d'organització, continua portant conseqüències. Segons ha admès el portaveu de la formació,, el cas del compte fals vinculat a López Calvet - com va acreditar NacióDigital dimecres de la setmana passada - ha motivat denúncies davant la comissió de garanties de Junts, que les haurà de dirimir. El compte havia vessat crítiques contra, exsecretari general del partit, i contra, president del grup parlamentari. Pel que fa als nous testimonis documentats pel diari El Periódico sobre presumptes conductes de Dalmases, Rius ha volgut, malgrat la remor interna existent., vicealcalde de La Seu d'Urgell, el substituirà com a vicepresident.En el consell nacional previst pel dissabte 19 de novembre, que se celebrarà al, no hi ha previst debatre la proposta de resolució impulsada per un grup de quadres ideada per forçar Dalmases a deixar l'escó. Així ho remarquen fonts del partit consultades per. Que no hagi entrat en l'ordre del dia, però, no vol dir que el cas que afecta l'escuder de Borràs -ara de baixa mèdica per un "risc d'infart" per "antecedents familiars", segons va detallar- desaparegui del debat, tenint en compte el malestar obert dins la formació independentista., com a secretari general, s'ha mantingut en prudent silenci les últimes setmanes.Com funcionarà el cas de Joana Masdeu un cop aterrat a la comissió de garanties? Es designarà unper esclarir els fets d'entre els seus integrants. L'organisme intern ha estat en el punt de mira en l'última setmana per l'expedient intern sobre els fets protagonitzats per Dalmases al FAQS del 9 de juliol , origen de la polèmica i de la seva posterior dimissió., encarregada d'elaborar aquest informe, va rebre pressions de l'entorn de Borràs i també del seu escuder. Dalmases, de fet, va enviar a l'executiva una carta crítica amb la comissió de garanties.Rius, en l'arrencada de la roda de premsa, ha criticat que la(JEC) qüestioni la condició d'eurodiputat de. "En democràcia, els representants són escollits a través dels vots. La JEC torna a fer el ridícul, perquè Puigdemont és eurodiputat per una sentència del(TGUE)", ha ressaltat el portaveu de Junts. El càrrec, ha apuntat, gaudeix de la immunitat "corresponent en aquests casos" des del 13 de juny del 2019, quan el nom de l'expresident de la Generalitat va aparèixer en la relació d'escollits. "Estem davant d'una nova campanya de l'Estat contra l'", ha constatat el portaveu.Puigdemont, ha recordat el seu excap de gabinet, ha demanat en múltiples ocasions no ser inclòs en lani en el procés de. La setmana vinent, el gruix dels dirigents i quadres de Junts es desplaçaran aper reunir-se amb l'expresident del partit. "Denunciarem el cas Pegasus i la negativa a eliminar el delicte de sedició", ha apuntat Rius. La reforma de la sedició és objecte de negociació entre ERC i el govern espanyol, però segons Junts només pot passar per la seva liquidació. Qualsevol cosa que no sigui aquesta, ha dit, seria "blanquejar" el delicte.Pel que fa a la reunió d'aquest dimecres sobre els pressupostos de la Generalitat mantinguda amb la consellera d'Economia,, i amb la titular de Presidència,, Rius ha apuntat que "no són els comptes" que va deixar preparats l'exconseller. "No ens van aclarir amb quins suports compten per aprovar-los. Necessàriament hauran de ser diversos, perquè només hi ha 33 escons que fan costat al president Pere Aragonès", ha remarcat el portaveu del partit. La prioritat, tot i abandonar voluntàriament la consulta, és la "responsabilitat", ha dit. Tanmateix, ha demanat que "ningú" els pressioni, perquè és Aragonès qui està en minoria. Properament, Junts presentarà un decàleg de propostes en matèria pressupostària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor