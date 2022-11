Riqui Puig també s'acomiada de Piqué i deixa anar un dard contra els seus detractors

El missatge de Riqui Puig Foto: Instagram

El món del futbol segueix en shock per la decisió dede retirar-se del Futbol Club Barcelona i, en conseqüència (com havia dit en repetides ocasions) del futbol. El central blaugrana penjarà les botes després del partit de dissabte al Camp Nou contra l'Almeria, després d'una de les carreres més prolífiques de la història d'aquest esport. Centenars de missatges han omplert les xarxes socials per part d'esportistes, companys i amics de Piqué, que han volgut donar-li escalf en una de les decisions més dures que haurà pres en la seva vida. Un d'ells ha estat l'exblaugrana Riqui Puig qui, aquest passat estiu, va marxar als Estats Units per jugar aEl català de 23 anys ha enviat un missatge de suport i afecte a Piqué, amb qui havia forjat una gran amistat (especialment extraesportiva)., també ha volgut enviar un dard a totes aquelles persones que han estat criticant a Gerard Piqué en els últims mesos. Una referència que també en fa menció el mateix central de 35 anys al seu vídeo de comiat."Els que t'estimem i admirem estem tristos no tan sols perquè deixes el primer equip sinó, ha deixat escrit Riqui Puig al seu compte d'Instagram, on ha compartit una càlida imatge amb Piqué en un entrenament del Barça. Un altre dels que també ha volgut acomiadar-se del ja mític central blaugrana ha estat Sergio Ramos, amb una peculiar manera de recordar un episodi polèmic entre tots dos.

