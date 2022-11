VÍDEO | Almeida ho torna a fer: colpeja un periodista amb una pilota

Almeida Sociedad Anónima Deportiva. Best moments 🥴pic.twitter.com/yNcsPFh8zq — María Blanco (@Mariablanco_) November 3, 2022

L'alcalde de Madrid,, no té una bona experiència amb les pilotes en actes públics. Així ho ha ratificat aquest dijous quan ha xutat malament l'ovalada en la inauguració d'un camp de rugbi i ha colpejat un periodista que cobria l'acte. Podria semblar un episodi aïllat, en què la mala sort i el risc propi de l'escena li han jugat una mala passada. Ho semblaria si no fos perquè és la tercera vegada que li passa.El complex esportiu "", al barri madrileny de, ha presenciat l'accident. L'alcalde s'ha disposat a fer el primer xut a la nova gespa quan la pilota ha sortit en direcció a un fotoperiodista que volia captar la instantània. Amb l'impacte, el silenci, i després, els riures innocents de qui no pot creure que ho hagi tornat a fer.El 2020, Almeida va llançar un penal a la cara d'un nen mal situat al costat de la porteria. Va marxar el gol, que va servir per dissimular amb una celebració imposada per no parar atenció al ridícul incident. L'any següent, en un acte a l', va tornar a xutar contra un càmera, aquesta vegada amb una rabona. "", li va etzibar anar un company a la víctima.

