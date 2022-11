La Junta Electoral obvia la justícia europea i insta Puigdemont a recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid

La(JEC) ha instata viatjar a Madrid per recollir la seva acta d'eurodiputat i ha demanat al Parlament Europeu que no qüestioni la llista d'eurodiputats emesa per l'organisme electoral espanyol, segons ha publicat La Vanguardia. Aquesta és la resposta de la JEC a la petició de la presidenta de l'Eurocambra,, que volia conèixer la situació de Puigdemont,i saber per què no s'ha emès la seva credencial.El posicionament de la JEC obvia la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras, que establia que els eurodiputats ho eren en el moment en què es proclamaven els resultats, sense que haguessin de fer més tràmits fixats per la legislació dels estats membre. La resposta de la JEC s'ha pres per unanimitat i insisteix que Puigdemont ha de tornar a Espanya per "complimentar el requisit" que ja van fer la resta d'eurodiputats espanyols.A més, diu la JEC, si no s'ha pogut expedir la credencial d'eurodiputats és perquè Puigdemont, Comín i Ponsatí no han volgut complir els requisits d'Espanya, és a dir, prometre o jurar la Constitució. Això és precisament el que va dir el TJUE que no era necessari fer i que no podia ser utilitzat per frenar el nomenament oficial d'un eurodiputat elegit per la ciutadania. S'aplicava al cas de Junqueras, però també va permetre que Puigdemont, Comín i Ponsatí es convertissin en eurodiputats de ple dret.

