Què hi ha al darrere de la batalla entre la CEOE i Foment?

Quatre anys de desencontres

789 grans electors

La influència catalana a la CEOE

"Em vindran a demanar almoina i els diré que no". La frase s'atribueix a, president de la, l'organització de la patronal espanyola que celebra. Garamendi es referia així als seus crítics dins de l'empresariat, que acumulaven mesos especulant amb una candidatura alternativa, però que han estat incapaços d'edificar una altra proposta. Ha estat finalment des de la patronal catalana,, des d'on ha sorgit la candidatura d'una de les seves vicepresidentes,. Un moviment que ha agafat per sorpresa Garamendi.Finalment, hi haurà batalla electoral a la CEOE. Durant mesos semblava que, de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto), saltaria a l'arena electoral. Però no ha estat així. Els rumors corren per tots els despatxos empresarials aquests dies i s'assegura que el president de la CEOE ha fet moltes trucades per bloquejar alguns suports a Pérez, que ha acabatA qui no s'esperava Garamendi era algú provinent de la cúpula de Foment. Guinda,i empresària del sector energètic, consellera delegada d'(fabricant de cartró gràfic) i fundadora d'Energia Local, és també directora tècnica de l'Associació Espanyola de Cogeneració (Acogen). Precisament, aquest divendres presentarà la seva candidatura a la seu madrilenya d'aquest a entitat. Dilluns vinent, el possible suport a la seva proposta serà tractat en la reunió de la directiva de Foment. Els seus suports destaquen elde la candidata, al capdavant d'una empresa amb 150 treballadors i que exporta de una trentena de països.Leshan estat evidents entre la CEOE i Foment des de la mateixa arribada de Garamendi a la cúpula patronal. En aquest cas, s'escenifiquen també dues concepcions del que ha de ser una entitat d'empresaris. Des de Foment, es critica que el president de la CEOE ha actuat de manera molt, sense consensuar les grans decisions adoptades amb les organitzacions territorials i els gremis. Es va criticar severament que pactés laamb "precipitació", segons fonts de Foment, un fet que va esquerdar la patronal, provocant l'abstenció en els òrgans de direcció dels representants catalans, la CEIM madrilenya i els sectors de l'automoció i l'agrari.Es critica a Garamendi haver-se envoltat d'un petit nucli format per figures provinents de la política que no han estat elegits, càrrecs de confiança com l'exministra de Treball, presidenta de la fundació de la CEOE, i l'exsecretari d'estat d'Economia, tots ells provinents de governs del PP. Per contra, des de Foment se subratlla que un president que prové de la política, com és, ha despolititzat totalment Foment, allunyant-lo de les picabaralles de l'època deEl 23 de novembre, un total de 879 grans electors, representants designats per gremis i organitzacions territorials elegiran el nou president o presidenta de la CEOE.. Una dada important que dona ales als qui esperen un vot alternatiu important. Els més optimistes en l'entorn de Guinda creuen que poden guanyar. D'altres, potser més realistes, apunten a un 30%-40% de protesta que seria un seriós toc d'atenció a Garamendi.Elha estat sempre rellevant a la CEOE. De fet, en la seva fundació, el 1977, la mà d'empresaris catalans va ser crucial. La patronal estava enquadrada durant el franquisme en la vella estructura sindical del règim, en un Consell Nacional d'Empresaris que formalment era una secció del Sindicat Únic. Amb la Transició van proliferar fins a tres entitats empresarials a l'estat espanyol, el que va facilitar el lideratge de la catalana Foment del Treball. El seu president,, va passar a liderar la CEOE nova de trinca.Després de Ferrer, van haver de passar molts anys fins que un altre català dirigís la patronal espanyola. Va serqui va presidir la CEOE entre el 2010 i el 2018. Un mandat que va coincidir amb els moments més tensos del procés, davant els quals Rosell va mantenir un to ponderat, evitant les controvèrsies. Aquesta actitud va generar una oposició cada cop menys sorda dins de la patronal. Garamendi era un dels puntals d'unque va arribar a plantar cara a Rosell en les eleccions internes, que va estar a un grapat de vots de guanyar el 2014. Rosell va integrar Garamendi en el seu equip i el va fer vicepresident. A diferència del català, Garamendi s'ha envoltat d'un nucli addicte. La candidatura de Guinda serà undel malestar intern que el directiu basc ha anat alimentant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor