Calendari de les eleccions municipals 2023 a Catalunya: totes les dates clau

Quin dia són les eleccions municipals del 2023?

El compte enrere cap a lesja està en marxa. Els partits competiran per obtenir el màxim nombre d'alcaldies i de regidors partint de la base dels resultats dels comicis del 2019, en els quals la formació amb més vots i regidors va ser, tot i qui va recollir més alcaldies va ser. El, en segona posició en nombre de sufragis, va convertir-se en tercera força en nombre de regidors i també en batllies. Aquesta és tota la informació que necessites camí de les municipals.



Se celebren el 28 de maig del 2023.

Totes les dates de les eleccions municipals del 2023

Candidatures a les eleccions municipals del 2023 a Catalunya

Candidats a les eleccions municipals de Barcelona

Candidats a les eleccions municipals de Tarragona

Candidats a les eleccions municipals de Lleida

Candidats a les eleccions municipals de Girona

El dillunsdel 2023 se signa el decret de convocatòria de les eleccions municipals. La campanya electoral arrenca el divendres, de manera que la tradicional enganxada de cartells es farà aquell mateix dia a mitjanit. Al cap de dues setmanes, el, es tanca la campanya electoral amb els mítings finals. L'endemà,, és la jornada de reflexió prèvia a la votació del 28 de maig.A Catalunya hi ha 947 municipis. Les llistes per a tots ells encara no estan ni molt menys tancades, tot i que els partits treballen per tenir totes les candidatures preparades abans que acabi el 2022 o, com a molt, a principis del 2023. A, en tot cas, posem en marxa un recull de com està la situació a les quatre capitals del país.: l'alcaldessa, tot i que encara ho ha de formalitzar. Ernest Maragall , guanyador de les últimes eleccions tot i no poder governar., primer tinent d'alcalde del govern municipal.: encara no està decidit, però el principal favorit és: encara no està decidit després de la renúncia de Luz Guilarte : encara no està decidit qui agafarà el relleu de Basha Changue , diputada al Parlament.: encara no està decidit, però el principal favorit és el diputat, regidora que es va presentar ambel 2019.: l'alcalde, que aspira a la reelecció., que s'estrena en les sigles socialistes -abans va ser cap de cartell de Ciutadans- com a substitut de l'exalcalde: encara no està decidit., exdiputat, que és candidat per primera vegada.: la regidora: encara no està decidit.: encara no està decidit.: encara no està decidit.: l'alcalde, que opta a la reelecció., que repeteix com a candidat., que repeteix com a candidat i forma part del govern municipal.: encara no està decidit., portaveu del PP a l'Ajuntament de Lleida.: encara no està decidit.: encara no està decidit., que havia de ser la candidata, va plegar per discrepàncies internes. L'exconselleraestà ben posicionada.: el regidor Lluc Salellas.: el regidor, membre de l'equip del govern municipal.: la diputada: encara no està decidit.: encara no està decidit.: encara no està decidit.

