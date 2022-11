Els Mossos enviaran la Brimo als desnonaments si ho ordena el jutge o hi ha «situacions de risc»

Quan falten poques setmanes perquè acabi la comissió del model policial al Parlament i en plenes negociacions sobre els pressupostos del Govern , eli elshan presentat aquest dijous el protocol d'actuació per als desnonaments i les ocupacions en la primera intervenció davant dels mitjans del nou comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, després de la destitució de Josep Maria Estela . Els nous protocols, que fins ara no existien i són inèdits, volen posar "les persones al centre", fixar criteris d'actuació d'acord amb les diverses realitats i aportar seguretat jurídica, però també mantenen, en darrera instància, l'actuació de les unitats d'-Brimo o Arro- si així ho ordena el jutge o hi ha "situacions de risc".Malgrat que, si és necessari, s'enviarà l'ordre públic, el conseller d'Interior,, ha garantit que, amb els protocols, s'actuarà amb "proporcionalitat" i, en aquest sentit, ha dit que no va en contra de l'acord subscrit amb la CUP al principi de la legislatura. "Els recursos especialitzats són presents com a última ràtio quan ho demana l'autoritat judicial o, si no, seguint el criteri de necessitat com en la resta de situacions", ha afirmat Elena. Això sí, abans d'utilitzar l'ordre públic, es normativitzen una sèrie d'actuacions prèvies arreu del territori en què es prioritza la mediació i el diàleg amb les persones afectades per tal d'evitar l'ús d'antidisturbis en desnonaments. "Situem les persones vulnerables al centre de l'activitat", ha insistit Elena.La cúpula política i policial dels Mossos ha remarcat que la problemàtica de l'habitatge és complexa i s'ha d'abordar de manera transversal, no només des del punt de vista policial, però sí que des dels Mossos es crearà la, que dependrà de l', que pilota, per exemple, l'estratègia d'atenció a les víctimes de violència masclista. D'altra banda, els protocols també detallen quan els Mossos poden actuar el cas d'ocupacions, definint els casos en què el delicte d'ocupació és "flagrant". Els agents, en aquest sentit, podran actuar quan s'estigui produint unad'un habitatge sense haver de demanar permís al jutge.El conseller ha volgut remarcar que, malgrat que es parli molt de la participació dels Mossos en els desnonaments, es parla "massa poc" dels motius pels quals la policia acaba formant part de la comitiva judicial. "que no garanteix el dret a l'habitatge, i abans han fallat moltes coses", ha assegurat. La presència dels Mossos, ha afirmat, s'explica perquè han fallat les lleis de l'habitatge per fixar topalls al lloguer o impedir desnonaments, tombades pel govern espanyol i els tribunals. "Aquesta és la causa de fons", ha dit Elena. En aquest sentit, ha volgut aportar dades per explicar el fenomen dels desnonaments.De 2016 a 2022, s'han produit 73.700 desnonaments i Mossos ha estat present en 15.000, poc més del 20%.. "Hem de saber com gestionar aquesta situació i ens ha de preocupar", ha afirmat el conseller, que ha recordat que els Mossos són una policia integral que vol tenir totes les competència, també la de policia judicial. "Quan els Mossos fan de policia judicial, atenen les ordres dels tribunals", ha recordat.Els protocols, malgrat que són de funcionament intern dels Mossos, han comptat amb l'aval i la col·laboració de la, però no se n'ha parlat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre les novetats que aporten aquests protocols -la priorització de la mediació i l'ús d'ordre públic en darrera instància, ja es feia fins ara-, és que es fixa el responsable del dispositiu policial, es fa una tasca de "prevenció social" per saber a qui desallotjaran els Mossos, i es fa una "sistematització global" de la manera de treballar del cos arreu del territori, cosa que fins ara no passava i cada àrea policial actuava com podia.

