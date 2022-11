Cinc dones més afirmen haver patit «abús de poder» per part de Dalmases

Què diu el codi de conducta del Parlament

Noves informacions sobre el mateix dia que el Parlament engega els mecanismes per avaluar si l'exvicepresident del partit ha vulnerat el codi de conducta de la cambra catalana. El Periódico ha publicat aquest dijous queper part del diputat de Junts. El diari, que recull els testimonis de manera anònima, explica que una de les persones é. Aquesta mateixa extreballadora denúncia humiliacions, intimidació i mobbing per part de Dalmases -qui no formava part de la conselleria ni en tenia cap càrrec-. Ella va ser finalment acomiadada.La informació, que precisament arriba el dia en que es posa en marxa la comissió de l'Estatut dels Diputats per tractar el seu cas, se suma a les informacions avançades i contrastades per. En el cas que Dalmases hagi vulnerat el codi de conducta del Parlament, la comissió procedirà a la imposició d'una sanció que podria incloure des d'una amonestació pública fins a una multa de fins a 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament l'encarregada de prendre l'última decisió si la comissió de l'Estatut dels Diputats , que es reunirà aquest dijous, obre una investigació arran de l'esbroncada del diputat.L'episodi que involucra Dalmases va transcendir el mes de juliol arran de les informacions publicadesA partir d'aquell moment, quatre grups parlamentaris - PSC, ERC, CUP i comuns - van exigir a la llavors presidenta del Parlament que s'iniciés una investigació; Borràs ho va derivar a la comissió de l'Estatut dels Diputats, presidida per Jaume Alonso-Cuevillas. Cuevillas és proper a Dalmases i Borràs, i la comissió no es va convocar. Tampoc ho va fer amb l'inici del curs polític el mes de setembre.La polèmica va quedar al calaix, però es va tornar a situar en l'agenda mediàtica amb la publicació, per part de NacióDigital de l'informe intern de Junts , que certificava aquesta intimidació.va provocar que Dalmases es veiés obligat a dimitir com a vicepresident del partit. No va deixar, però, el seu escó, i ara la pressió es concentra en la via parlamentària, amb la comissió convocada aquest dijous. Si bé l'òrgan està presidit per Cuevillas, aquest dimecres la mesa del Parlament ha informat la comissió de l'Estatut dels Diputats els passos que haurà de seguir sobre el cas de Dalmases, després que Cuevillas demanés aclariments sobre el procediment.El que fixa el codi de conducta del Parlament és que, si es considera que hi pot haver indicis de males pràctiques, la comissió ha d'iniciar un procediment de verificació del cas, i per mitjà d'una investigació reservada ha d'examinar tots els fets, la informació existent i valorar si hi ha circumstàncies suficients per a una possible infracció.Un cop acabat el procés d'investigació, la comissió elabora un informe, una recomanació o una proposta.El dret a vot el tenen tots els partits, ja que la comissió està formada per un diputat de cada grup parlamentari. La comissió, però, no dictamina la sanció del diputat, sinó que és la mesa qui valora aquesta opció, a partir de la informació facilitada per la comissió i del que estipula el codi de conducta.En concret, el que estableix la norma parlamentària en l'article 7.2 és que els diputats "han de mantenir una conducta en tot moment respectuosa" amb altres diputats i amb ciutadans.Si són considerades "molt greus" també es pot imposar una suspensió temporal del diputat mentre no resolgui la situació d'incompliment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor