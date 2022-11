El PSOE evita que el Senat demani l'oficialitat del català a la Unió Europea

per Lluís Girona , Barcelona, Catalunya |

Fre dela una iniciativa sobre el. Els socialistes han evitat que eldemani a l'executiu espanyol que la llengua catalana i l'siguin oficials en les institucions de la Unió Europea. El posicionament del partit a la cambra alta espanyola és oposada al compromís sortit de laen què l'executiu dees comprometia a demanar l'ús del català alTot plegat ha sorgit aquest dimecres de ladel Senat.havia presentat la iniciativa perquè l'executiu estatal impulsés el català a la Unió Europea i en la qual també s'hi havia inclòs l'euskera arran d'una esmena del PNB en la que també es comptava el gallec. La moció de la formació liderada perha rebut els suports d', el, però el vot en contra deli l'abstenció del PSOE han estat claus perquè la proposta finalment no tiri endavant.La decisió dels senadors socialistes és molt diferent de l'acord que va sortir de laentre lai laen què l'executiu estatal va comprometre's a demanar que el català fos llengua oficial al. De fet, el mateix govern espanyol ja ha iniciat els tràmits per demanar aquesta oficialitat en una carta que va enviar a l'Eurocambra el passat setembre En la missiva, el govern de Sánchez es comprometia a assumir els costos d'incorporar-lo en els plens de la cambra europea. El text pactat en la taula de diàleg del passat juliol estipulava que l'executiu estatal obria la porta a fer servir el català precisament al Senat i es treballaria perquè sigui "" -que no vol dir oficial- al Parlament Europeu. La carta la va enviar el ministre d', que ho va justificar davant una "major demanda de transparència" i de "millores de la participació ciutadana".

