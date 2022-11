La CUP descarta per ara negociar els pressupostos amb el Govern

Lano negociarà els pressupostos amb el Govern, almenys per ara. "De moment, no ens hi reunirem", ha afirmat el diputat, que ha denunciat que el Govern continua anant de la mà de "les polítiques de la Patronal i del PSOE", i alimenta macroprojectes. "Som més a prop de l'esmena a la totalitat que d'obrir una negociació de pressupostos", ha afirmat Pellicer. També ha dit que és "greu" que l'executiu faci propaganda per tapar l'agenda immobilista. "S'anuncien negociacions que són fictícies; estan fent polítiques per l'1% del país", ha afirmat.Per això, per ara, els cupaires no es reuniran amb el Govern per negociar els pressupostos, però sí que escoltarà les compareixences dels nous consellers. "", ha dit. Pellicer ha negat que no vulguin parlar dels comptes perquè també s'estigui negociant amb el PSC. "No és el qui, sinó el què", ha assegurat, i ha recordat que els socialistes són el "soci prioritari" des del principi de la legislatura.Pellicer ha criticat que elsubvencioni les pistes d'esquí privades per millorar la producció de neu artificial i ha afirmat que això defineix la política del Govern. "Mentre declara l'emergència climàtica i una declaració verda, rega amb diners públics negocis privats que representen un model caduc basat en el turisme de masses i el malbaratament d'aigua", ha dit el diputat. La CUP ha lamentat la "tossuderia" del Govern, que insisteix en els, en eli un "model de país calcat al model sociovergent dels anys 90". "És incomprensible que un conseller d'ERC reparteixi 1,5 milions d'euros a pistes d'esquí privades", ha reblat.L'executiu d'Aragonès continua aprofundint en les opcions per aprovar els pressupostos sense la necessitat de recórrer al PSC. Almenys, d'entrada. Després de la reunió del consell executiu, el Govern ha insistit que la "prioritat" és poder validar els comptes al Parlament amb Junts, els comuns i la CUP. "El Govern està convençut que l'exercici de responsabilitat que el país necessita es farà", ha exposat la portaveu. No ha citat el PSC. Preguntada pel rol dels socialistes, la portaveuha recordat que "queden dies per poder afinar" la negociació amb els grups parlamentaris amb qui l'executiu es vol entendre. En la ronda de contactes per estudiar els comptes, però, el PSC hi està inclòs.

