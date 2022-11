La història inunda les Drassanes en la primera nit «Sàpiens»

Lesde Barcelona s'han convertit aquest dimecres al vespre en un mar d'història durant la celebració de la primerade Catalunya. Organitzada per la, que aquest 2022 celebra 20 anys, la gala ha reunit les personalitats més destacades de la historiografia catalana. Un esdeveniment que es vol convertir en un punt de trobada anual per al sector i en què que s'ha entregat el2022 a una dona que ha estat una de les impulsores principals dels estudis històrics sobre els Països Catalans., catedràtica emèrita de filologia catalana a la Universitat de Barcelona nascuda a Barcelona el 1934, és lad'aquesta primera edició del premi. Doctora en Història Moderna i especialitzada en l'estudi de la societat i la cultura del segle XVI, el jurat l'ha premiat també per haver obert noves vies dei la seva literatura i per la seva visió renovadora de la historiografia catalana durant la fi del franquisme en català. "", ha celebrat la guardonada, a qui hapel mestratge que li va proporcionar des dels primers dies: "D'ell vaig aprendre que per comprendre un text cal tenir sempre present la intencionalitat de l'autor"."El millor que podem fer per a la llengua catalana no és fer productes en català, sinó". Ho ha verbalitzat l'editor de la revista, el pallarès, i, de fet, aquesta és la-del grup Som- des del 2002. En la mateixa línia s'ha pronunciat la directora de la revista, Clàudia Pujol, que ha assegurat que l'objectiu per als pròxims anys és seguir fent continguts "de qualitat" en català en diferents anys.Els periodistes Eloi Vila i Txell Bonet han conduït un acte ple a vessar, com no podia ser d'una altra manera, d'història. Un acte en què els nounatsvolen arribar a ser al món de la". Navegant entre petits acudits, els arcs del Museu Marítim han estat espectadors de luxe d'aquests primers premis Sàpiens, sota la mirada atenta de la consellera de Cultura,, i el president de la Generalitat,, que ha celebrat els 20 anys de divulgació històrica de Sàpiens, revista a la qual ha agraït la tasca de "". "Quan pensem en gran avancem col·lectivament", ha verbalitzat el president, fent referència a la necessitat que revistes com Sàpiens expliquin la cultura catalana sense barreres."El delno és un sector fàcil al nostre país", ha reivindicat Jusèp Boya, director del Museu Arqueològic de Catalunya, quan ha recollit el premi al millor descobriment arqueològic que ha guanyat elamb la reconstrucció del port d'aquesta localitat històrica de la Costa Brava. Sàpiens també ha volgut premiar la millor recerca, que en aquesta primera edició ha obtingut l'historiadoramb un estudi sobre els voluntaris catalans que van lluitar en la Primera Guerra Mundial. "Sàpiens és una aposta per la recerca històrica de qualitat", ha reivindicat Acosta.L'escriptor, autor deha rebut el premi a la millor obra de ficció històrica de Sàpiens. El premi a la millor iniciativa de divulgació històrica internacional l'ha rebut "", una exposició londinense dedicada a l'obra Alícia al país de les meravelles. Finalment,ha rebut el premi a la millor iniciativa de divulgació històrica dels Països Catalans.

