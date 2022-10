Nou rècord de temperatura a Barcelona: l'octubre més càlid des que es tenen dades

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

L'Observatori Fabra ha registrat. Segons un comunicat de la institució meteorològica, a l'espera de l'últim dia del mes, ja es pot afirmar que aquest octubre ha registrat la temperatura mitjana més elevada de la sèrie històrica (1914-2022) en fixar-se enL'anterior dada més alta era la del mes d'octubre del 2014, quan es va arribar als 19,6 graus de mitjana. La dada incideix en la tendència de creixement de la temperatura que ja es va registrar el passat mes d'agost, quan l'observatori va detectar el segon mes més calorós de tota la història. En aquell cas, la mitjana va ser de 27,2 graus i es va quedar lluny dels 28,5 registrats l'any 2003, també a l'agost.Sigui com sigui, les dades de l'octubre confirmen la percepció social d'una temperatura molt més elevada de l'habitual, en aquestes dates. En aquest sentit, les dades aportades detallen que aquest mes suposa, estudiada els últims trenta anys. També es detalla que el dia més càlid va ser el passat dimecres 26 d'octubre, quan es va arribar gairebé als 29 graus de mitjana, i el més fresc va ser el primer dia del mes, quan la mitjana va ser de 12,6 graus.La precipitació, en canvi, ha estat només un 13% del que és habitual. De fet, la sequera fa que Barcelona es prepari per a la possibilitat de patir alguna mena de restricció inicial sobre l'ús de l'aigua, si no plou el pròxim mes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor