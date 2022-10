Barcelona dedica 80.000 euros a implicar més famílies d'alumnes en l'entorn educatiu

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que invertiràen l'enfortiment de lesde la ciutat. Ho ha fet a través des dos convenis amb les principals xarxes d'aquests col·lectius a les escoles públiques barcelonines d'infantil a secundària, com són les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya) i la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes sufragats amb fons públics no universitaris (). La idea d'aquests acord és reforçar les capacitats d'aquestes entitats, implicar cada vegada de manera més habitual els familiars de les escoles bressol i "a la llarga" afavorir que aquestes associacions s'involucrin més en l'organització d'activitats extraescolars, apunta el consistori en un comunicat.El regidor d'Educació,, ha reivindicat que una de les intencions centrals d'aquest pla és. En aquest sentit, el representant de la FAPAES present a la signatura de l'acord, Lluís Vila, ha celebrat que es posi en marxa una mesura com aquesta, especialment, per la realitat que afecta les associacions a partir de secundària i postobligatòria. Els col·lectius de familiars implicats en aquestes etapes "tenen moltes dificultats i costa molt el relleu i la continuïtat", ha resumit. Al seu torn, Belén Tascón, de l'AFFAC, ha posat en valor la necessitat "d'apropar aquestes famílies a les escoles" i ha recordat l'experiència de la seva federació en aquesta tasca.Així, el projecte municipal -que busca enfortir la presència d'extraescolars artístiques, científiques i culturals per la poca oferta actual que tenen- es contempla amb un cost aproximat de. D'aquests, la major part l'assumiran les entitats, i els 80.000 euros restants els facilita el govern municipal.El projecte anunciat aquest dilluns ha de reforçar les actuals AFAs ja federades. Entre altres opcions,També es facilitaran eines als familiars d'alumnes d'escoles bressol municipals per sumar-los a l'activitat educativa. Igualment, està previst desplegar programes personalitzats a les associacions de familiars amb "una perspectiva intercultural de centres de primària i secundària".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor